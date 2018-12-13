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Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2018 ore 12 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2018 ore 12 | 30 VIABILITA’ DEL 13 DICEMBRE 2018 ORE 12.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2018 ore 12:30 (Di giovedì 13 dicembre 2018) VIABILITA’ DEL 13 DICEMBRE 2018 ORE 12.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; CIRCOLazioNE REGOLARE SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA IN ESTERNA RALLENTAMENTI RESIDUI TRA L’ARDEATINA E LA TUSCOLANA SI STA IN FILA SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA TRA VIA OSTIENSE E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE RACCORDO DALLE 22 DI QUESTA SERA ALLE 6 DI DOMANI MATTINA PER LAVORI VERRA’ CHIUSO IL TRATTO DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA CHE VA DA VIA DELL’ATLETICA A VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE RACCORDO SARANNO DEVIATI I BUS 31 771 E 780 SULLA STRADA REGIONALE 509 FORCA D’ACERO STA NEVICANDO.RICORDIAMO CHE DAL 15 NOVEMBRE E’ SCATTATO L’OBBLIGO DI VIAGGIARE SU ALCUNE STRADE CON LE CATENE DA NEVE A BORDO O CON I PNEUMATICI INVERNALI INFINE SEGNALIAMO CHE OGGI A Roma E’ IN VIGORE IL BLOCCO DELLA CIRCOLazioNE PER I VEICOLI PIU’ INQUINANTI ALL’INTERNO DELLA ...
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