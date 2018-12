Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2018 ore 08 | 45

Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2018 ore 08 : 15 : VIABILITA’ DEL 13 DICEMBRE 2018 ORE 8.05 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; PARTIAMO DAL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA: UN INCIDENTE CHE COINVOLGE PIU’ VEICOLI CREA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E FLAMINIA, PROSEGUENDO TROVIAMO CODE E RALLENTAMENTI TRA BUFALOTTA E VIA TIBURTINA E INCOLONNAMENTI TRA CASILINA E APPIA IN ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA LA CASSIA E VIA OSTIENSE E CODE PER ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2018 ore 07 : 30 : VIABILITA’ DEL 13 DICEMBRE 2018 ORE 7.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO IN AUMENTO, SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E ARDEATINA PER POI PROSEGUIRE CON RALLENTAMENTI FINO ALLA PONTINA, IN ESTERNA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA BOCCEA E TRA PRENESTINA E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2018 ore 20 : 30 : VIABILITA’ DEL 12 DICEMBRE 2018 ORE 20.20 ROSA GALATI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA PONTINA E TUSCOLANA. SULLA Roma FIUMICINO CODE TRA LA COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO DIREZIONE RACCORDO. SULLA STESSA COLOMBO SI RALLENTA TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA DIREZIONE OSTIA. DISAGI ANCHE SULLA CASSIA BIS CODE TRA CASTEL DE CEVERI E FORMELLO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2018 ore 19 : 45 : VIABILITA’ DEL 12 DICEMBRE 2018 ORE 19.35 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA LA Roma FIUMICINO E LA Roma TERAMO IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA LAURENTINA E OSTIENSE E PIU AVANTI TRA LE USCITE CASSIA E FLAMINIA SULLA A91 Roma FIUMICINO SI STA IN CODA TRA LA COLOMBO ED IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2018 ore 19 : 15 : VIABILITA’ DEL 12 DICEMBRE 2018 ORE 19.05 BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA LA Roma FIUMICINO E LA Roma TERAMO IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA LAURENTINA ED OSTIENSE E PIU AVANTI TRA LE USCITE CASAL DEL MARMO E FLAMINIA SULLA A91 Roma FIUMICINO SI STA IN CODA TRA LA COLOMBO ED IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2018 ore 18 : 45 : VIABILITA’ DEL 12 DICEMBRE 2018 ORE 18.35 ROSA GALATI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE INCIDENTE RISOLTO IN CARREGGIATA INTERNA, PERMANGOO LUNGHE CODE TRA CASAL DEL MARMO E FLAMINIA. PROSEGUENDO PER TRAFFICO INTENSO CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E LA Roma FIUMICINO. MENTRE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA Roma FIUMICINO E LA RUSTICA. CODE ANCHE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD ALL’ALTEZZA DEL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2018 ore 18 : 15 : VIABILITA’ DEL 12 DICEMBRE 2018 ORE 18.05 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE GENERA LUNGHE CODE TRA CASAL DEL MARMO E FLAMINIA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA LE USCITE Roma FIUMICINO E NOMENTANA ANCHE PER INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA FIORENTINI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2018 ore 17 : 45 : VIABILITA’ DEL 12 DICEMBRE 2018 ORE 17.35 ROSA GALATI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA PER UN INCIDENTE AVVENUTO A CASTEL GIUBILEO SI STA IN CODA TRA TRIONFALE E SALARIA, PIU’ AVANTI PER TRAFFICO INTENSO CODE TRA CENTRALE DEL LATTE E LA RUSTICA, PROSEGUENDO TRA PONTINA E LA A91 Roma FIUMICINO. IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA Roma FIUMICINO E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2018 ore 17 : 15 : VIABILITA’ DEL 12 DICEMBRE 2018 ORE 17.05 ROSA GALATI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA PER UN INCIDENTE AVVENUTO A CASTEL GIUBILEO SI STA IN CODA TRA CASSIA E SALARIA, PIU’ AVANTI PER TRAFFICO INTENSO CODE TRA NOMENTANA E LA RUSTICA IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E RomaNINA, PIU’ AVANTI TRA TOR BELLA MONACA E PRENESTINA. SI PROCEDE A ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2018 ore 16 : 30 : VIABILITA’ DEL 12 DICEMBRE 2018 ORE 16.20 ROSA GALATI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio DISAGI SULLA SALARIA DOVE PER UN INCIDENTE SI STA IN CODA TRA L’AEROPORTO Roma URBE E IL RACCORDO IN USCITA DA Roma. SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA PONTINA E RomaNINA, PROSEGUENDO PER UN INCIDENTE SI STA IN CODA TRA TOR BELLA MONACA E PRENESTINA. IN CARREGGIATA INTERNA SI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2018 ore 15 : 30 : VIABILITA’ DEL 12 DICEMBRE 2018 ORE 15.20 ROSA GALATI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio DISAGI SULLA SALARIA DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA VIA DEI PRATI FISCALI E IL RACCORDO IN USCITA DA Roma. SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA TRA LAURENTINA E TUSCOLANA, PROSEGUENDO TRA TOR BELLA MONACA E RUSTICA. MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA NOMENTANA E LA Roma TERAMO. SI PROCEDE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2018 ore 12 : 30 : VIABILITA’ DEL 12 DICEMBRE 2018 ORE 12.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CIRCOLazioNE REGOLARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE E RALLENTAMENTI TRA ARDEATINA E RomaNINA SUL TRATTO URBANO DELLA Roma TERAMO, CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO E IN DIREZIONE CENTRO TRA VIA PALMIRO TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST SULLA Roma FIUMICINO RALLENTAMENTI IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2018 ore 11 : 30 : VIABILITA’ DEL 12 DICEMBRE 2018 ORE 11.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA RISOLTI GLI INCIDENTEI AVVENUTI IN PRECEDENZA CODE RESIDUE TRA FLAMINIA E CASTEL GIUBILEO ,MENTRE ALL’ALTEZZA DELLA TUSCOLANA E’ STATA RIPRISTINATA LA CIRCOLazioNE SU 3 CORSIE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE E RALLENTAMENTI TRA LA PONTINA E LA RomaNINA SULLA Roma FIUMICINO ALL’ALTEZZA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2018 ore 10 : 30 : VIABILITA’ DEL 12 DICEMBRE 2018 ORE 10.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA DUE INCIDENTI CREANO FORTI DISAGI TRA CASSIA VEIENTANA E CASTEL GIUBILEO E TRA TORRE ANGELA E RomaNINA,IN QUESTO CASO NEL TRATTO INTERESSATO SI VIAGGIA SU DUE CORSIE RIMANENDO IN INTERNA CODE TRA LA LAURENTINA E LA Roma FIUMICINO IN ESTERNA CODE E RALLENTAMENTI TRA LA Roma ...