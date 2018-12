Usa - meno feste natalizie in ufficio : dopo il #MeToo le aziende temono denunce di molestie : NEW YORK - E' una tradizione che ben pochi finora hanno osato ignorare. La festa natalizia in ufficio è un 'must'. O meglio, era. Quest'anno circa il 35 per cento delle aziende ha dichiarato che non ...

Usa - spettacolo nei cieli del Wisconsin : la nebbia ghiacciata crea il fenomeno dei pilastri di luce [FOTO] : 1/6 ...

Lo spray al peperoncino è stato Usato a scuola almeno 15 volte in un anno : Due casi in poche ore: in una scuola di Soncino, in provincia di Cremona, e in una di Pavia. Due episodi che appaiono ancora più insensati, dopo che l'uso di uno spray al peperoncino ha causato la ...

Lo spray al peperoncino è stato Usato a scuola almeno 15 volte in un anno : Due casi in poche ore: in una scuola di Soncino, in provincia di Cremona, e in una di Pavia. Due episodi che appaiono ancora più insensati, dopo che l'uso di uno spray al peperoncino ha causato la morte di 6 persone e il ferimento di decine di altre in una discoteca in provincia di Ancona. Un episodio che avrebbe dovuto fungere da freno e invece la tragedia della 'Lanterna Azzurra' sembra aver ...

Usa - creati meno posti del lavoro del previsto : salari deludono : L'economia Usa ha creato meno posti di lavoro del previsto nel mese di novembre. Gli analisti puntavano in media sulla creazione di 190.000 unità di lavoro. La media mensile negli ultimi tre mesi è di +...

Usa - creati meno posti del lavoro del previsto : disoccupazione resta al 3 - 7% : L'economia Usa ha creato meno posti di lavoro del previsto nel mese di novembre. Il tasso di disoccupazione è invece rimasto ai minimi pluriennali in area 3,7%. In una settimana in cui i mercati sono ...

Prete americano arrestato nelle Filippine : avrebbe abUsato di almeno 10 bambini : Padre Kenneth B. Hendricks, settantasettenne di Cincinnati (Ohio), per anni ha vissuto nelle Filippine lavorando come Prete missionario. Martedì è stato arrestato con l'accusa di avere abusato sessualmente di dieci bambini e ora è rinchiuso in un carcere di Manila. Il caso è esploso dopo la denuncia delle presunte vittime.Continua a leggere

Fed meno aggressiva del previsto : paUsa dopo dicembre : ... il governatore della Fed, Jerome Powell mercoledì scorso ha affermato che i tassi sono 'appena al di sotto' del livello neutrale per l'economia, il che significa che non accelerano né rallentano la ...

Lavoro - disoccupazione Usa scende meno del previsto : In calo le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA nella settimana al 1 dicembre. I "claims" sono scesi di 4.000 unità a 231.000 dalle 235.000 unità riviste della settimana precedente, ...

I sintomi psicologici della menopaUsa/ Ansia - irritabilità e depressione - aumentano i rischi - IlSussidiario.net : I sintomi psicologici della menopausa: Ansia, irritabilità e depressione, aumentano i rischi, ma il tema resta un tabù soprattutto per le donne più giovani

L'ironia di Papà Di Battista per gli scarsi risultati del Governo M5S : "ChiUsa l'Ilva - bloccata la Tap - menomale..." : "E' grazie a Dio che abbiamo vinto le elezioni e che siamo al Governo. In soli sei mesi, abbiamo rivoltato il Paese da così a così. Abbiamo chiuso l'Ilva, bloccata la Tap, iniziata la nazionalizzazione delle autostrade, creata la Banca Etica e tolti i finanziamenti all'editoria. Mai avrei pensato che, con il mio voto, avrei contribuito a raggiungere questi risultati. Ma non sono ancora completamente soddisfatto". E' l'incipit del ...

Salute - l’indagine : disturbi psicologici e sessuali i principali timori nella menopaUsa : Ansia, irritabilità e depressione. Sono questi i disturbi della menopausa che più preoccupano le donne, molto più della fine dell’età fertile che comporta questa fase della vita. Secondo una ricerca condotta da Rodolfo Milani del Centro medico Lazzaro Spallanzani di Reggio Emilia, infatti, i sintomi psicologici della menopausa preoccupano ben il 71,1% delle donne intervistate, seguiti a ruota da problemi che compromettono la vita ...

Lucia Perez. Assolti i 3 uomini accUsati di aver stuprato - torturato e ucciso 16enne argentina. Ni Una Menos : ‘Morta 2 volte’ : La sua morte, e i dettagli della violenza subita, sconvolsero l’Argentina e tutta l’America Latina, dando il via al primo sciopero generale delle donne in Argentina e ad una serie di manifestazioni che avviarono il movimento #NiUnaMenos (Non una di meno). Ma a due anni dal crimine, i giovani accusati di aver drogato, stuprato, impalato e assassinato la sedicenne Lucia Perez sono stati Assolti dal tribunale di Mar del Plata dal ...

Gaffe di Nina Moric ai danni della D'EUsanio : 'sei sola e in menopaUsa' : Al programma condotto da Piero Chiambretti su Rete 4 è andato in scena uno scontro piuttosto acceso tra Nina Moric e Alda D’Eusanio. Durante il suo intervento a La Repubblica delle Donne, la modella croata è tornata a parlare del rapporto di Fabrizio Corona con il figlio Carlos Maria. Secondo la Moric il suo ex marito sarebbe cambiato caratterialmente e avrebbe dimostrato un certo attaccamento al suo primogenito. Inoltre la modella ha anche ...