Blastingnews

: Usa: Jessica Starr, meteorologa di Fox 2 Detroit, muore suicida a 35 anni - Noemithestar : Usa: Jessica Starr, meteorologa di Fox 2 Detroit, muore suicida a 35 anni - Jessica_97G : RT @EliMt_: Sto piangendo dalle risate per Tina che usa l’assonanza tra la parola “Cats” e la parola “CAZZI” per spiegare i gusti musicali… - teammancini90 : @lumberjack2303 @jessica_boschi ecco il punto walter non usa strategie mentre andrea si tu chi voti stasera ? -

(Di giovedì 13 dicembre 2018) Il mondo dell'informazione americana è in lutto., apprezzatadi Fox 2, qualche giorno fa si è tolta la vita, lasciando nella disperazione il marito, i due figli piccoli e i colleghi. La sua morte però è un vero e proprio giallo: nessuno sa spiegarsi cosa abbia spintoa compiere il folle gesto; la donna, 35, conduceva una vita normale e sembrava serena anche se, un paio di mesi fa, si era sottoposta ad un difficile intervento agli occhi.Era unamolto apprezzata, ogni giorno, entrava nelle case di milioni di americani per annunciare le previsioni del tempo: dal 2012 era ladi Fox 2, emittente televisiva locale di proprietà della Fox Stations; i suoi meravigliosi occhi azzurri ed il suo sorriso aperto erano, per il pubblico, un vero e proprio punto di riferimento. Martedì, durante una ...