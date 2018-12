Una Vita anticipazioni | ELVIRA svelerà che SIMON è figlio di SUSANA?

tvsoap

: Quando il bravissimo @NatangeloM mi ha preso in giro in una vignetta io l’ho vissuto come un grande onore e gli so… - RobertoBurioni : Quando il bravissimo @NatangeloM mi ha preso in giro in una vignetta io l’ho vissuto come un grande onore e gli so… - Linkiesta : No alle piste ciclabili perché ci vanno i migranti. No al wi fi in piazza perché crea assembramenti. No ai negozi e… - MarcoMoriniTW : Chi di voi segue #AvrilLavigne da una vita? Oggi con il nuovo singolo #TellMeItsOver ha presentato il suo nuovo alb… -

(Di giovedì 13 dicembre 2018)Valverde (Laura Rozalen) sarà una delle grandi protagoniste delle puntate italiane di Unain onda nel 2019: come abbiamo già anticipato ai nostri lettori, la ragazza ricomparirà all’improvviso a calle Acacias nel corso del matrimonio traGayarre (Jordi Coll) e l’ex suora Adela (Marian Arahuetes) ma non riuscirà a bloccare in tempo l’unione. La figlia di Arturo (Manuel Regueiro) farà così fatica ad accettare di aver perso il grande amore delle suaUnatorna durante le nozze die ADELADando uno sguardo allesi scopre cheritornerà a casa nel momento in cui Burak Demir, diventato con la forza suo marito, la ripudierà per i suoi numerosi atti di ribellione; a causa della legge vigente nel tempo, la ragazza sarà costretta ad abitare nuovamente sotto lo stesso tetto di papà Arturo ma ...