UN PROTOCOLLO D' INTESA SULL' IMPOSTA DI SOGGIORNO | IL 17 DICEMBRE LO FIRMERANNO ANCICILIA

Modica - firmato il PROTOCOLLO di intesa per accertamenti su impianti termici : firmato nei locali del Libero Consorzio Comunale di Ragusa il protocollo di intesa con il Comune di Modica per gli accertamenti sugli impianti termici

Svolta RiMaflow - sgombero rinviato grazie a mobilitazione e prefettura : “Firmato PROTOCOLLO d’intesa. 6 mesi di tempo” : Svolta sugli accordi nel caso RiMaflow. Dopo mesi di resistenza, UCL-Unicredit Leasing riconosce i lavoratori della cooperativa come controparte legale e firma un protocollo d’intesa in prefettura a Milano, rinviando di fatto lo sgombero dell’immobile previsto proprio per mercoledì mattina. Si conclude così il contenzioso fra le parti, che aveva coinvolto la RiMaflow, cooperativa nata dalle ceneri dell’ex Maflow di Trezzano sul ...

Seat - PROTOCOLLO d'intesa con Snam per promuovere mobilità a metano. Italia leader in Europa : MILANO - L'amministratore delegato di Snam Marco Alverà e il presidente di Seat Luca De Meo hanno siglato un protocollo d'intesa sulla mobilità sostenibile, per...

Hacker e attacchi informatici : Meyer e Polizia di Stato siglano un innovativo PROTOCOLLO di intesa : Siglato oggi tra il Meyer e la Polizia di Stato un accordo finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei crimini informatici sui sistemi informativi tramite l’adozione condivisa di procedure di intervento, lo scambio di informazioni utili e la programmazione di incontri formativi. Sempre più spesso si assiste ad un aumento della cyber-criminalità con attacchi Hacker alle reti su cui transitano dati sensibili. Un panorama che impone quindi la ...

Il PROTOCOLLO Terra dei fuochi - non c'è intesa sul registro tumori : Un documento, anzi due. È nato sotto il segno delle polemiche il protocollo varato lunedì a Caserta da mezzo governo. Colpi di scena, battaglie politiche, rischiano di confondere chi è interessato a ...

PROTOCOLLO d'intesa sulla Terra dei Fuochi - ma restano tensioni nel governo sui termovalorizzatori : Il premier Conte si schiera con Di Maio per il 'no' a nuovi inceneritori in Campania: 'Non sono previsti nel contratto' dice provocando la rabbia di Salvini che non partecipa alla conferenza stampa ...

Rifiuti - firmato PROTOCOLLO d'intesa : 'Droni - esercito e vigili del fuoco' : Al termine di settimane tristemente caratterizzate da incendi nel mondo, è stato siglato nella sede della Prefettura di Caserta il protocollo d'intesa sulla Terra dei Fuochi per dire stop ai roghi dolosi. La soluzione? Forze dell'ordine, droni in ricognizione e vigili del fuoco sull'attenti. Il premier Conte dirime la bagarre tra i suoi due vice sventolando il Contratto di Governo: l'indirizzo è chiaro. Per tutelare la salute della popolazione e ...

Terra dei Fuochi - firmato il PROTOCOLLO d'intesa per un'azione urgente : E' stato firmato presso la Prefettura di Caserta, alla presenza del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte , il ' protocollo d'intesa per un'azione urgente nella Terra dei Fuochi '. Il documento è ...

Rifiuti - il governo firma il PROTOCOLLO d’intesa per la terra dei fuochi - Di Maio : “Giorno importante” : Rifiuti, il governo ha firmato il protocollo d’intesa per un’azione urgente nella terra dei fuochi, Di Maio: “Giornata importante per i cittadini” E’ stato firmato nella riunione di governo a Caserta il protocollo d’intesa per un’azione urgente nella terra dei fuochi. In conferenza stampa il premier Giuseppe Conte ha annunciato: “Abbiamo un obiettivo ben preciso: tutelare la salute delle ...

Rifiuti - il governo firma il PROTOCOLLO d'intesaPer Salvini niente conferenza : "Impegni già presi" : "Terremo sotto controllo le aziende che producono scarti abusivi - promette il vicepremier - e verificheremo che si proceda con le bonifiche". Messo in campo un "piano d'azione contro i roghi tossici" per contrastare il fenomeno "delle discariche abusive e degli incendi dolosi".

PROTOCOLLO d'intesa tra Ministero Difesa e Snam su mobilità sostenibile : ... e per l'ampliamento della rete di distribuzione, anche a beneficio dell'ambiente e dell'economia circolare'. La Difesa promuove l'uso dell'energia pulita e la mobilità sostenibile delle Forze Armate ...

Terra dei fuochi - il governo firma il PROTOCOLLO d'intesa sui rifiuti : E' stato firmato a Caserta il protocollo d'intesa sulla Terra dei fuochi , con cui il premier Conte e i vice Salvini e Di Maio mettono in campo un "piano d'azione contro i roghi tossici" per ...

Rifiuti - Conte : "Firmato il PROTOCOLLO d'Intesa - tuteliamo la salute pubblica" : Il contratto di governo sul tema generale dei Rifiuti esprime un chiaro indirizzo politico-amministrativo: dobbiamo lavorare per realizzare quanto prima una completa economia circolare e rendere "...

Rifiuti - CdM a Caserta : firmato PROTOCOLLO d'intesa sui roghi : Il governo controllerà e chiuderà le aziende abusive che producono scarti di contraffazione. Min.Costa: chi inquina meno paga meno - Il Consiglio dei ministri si è riunito nel pomeriggio a Caserta sul ...