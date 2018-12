Un posto al sole | BENEDETTO CASILLO sarà CATELLO CERRUTI

tvsoap

(Di giovedì 13 dicembre 2018)Poco tempo fa vi avevamo anticipato che la famiglia disi sarebbe in qualche modo “allargata” e proprio in queste ore la notizia in questione è stata ufficialmente chiarita, dunque salutiamo l’ingresso nel guest cast di Unaldi un noto attore e cabarettista. Vediamo chi è e quale personaggio interpreterà.Parliamo di, interprete teatrale e del film di Luciano De Crescenzo Così parlò Bellavista, che apparirà nelle puntate di inizio 2019 nel ruolo di, il padre del vigile Salvatore (Cosimo Alberti).Come riporta Il mattino,è stato in gioventù uno sciupafemmine e ora non sopporta l’idea che il figlio sia gay, infatti il buon Salvatore si recherà dal padre con Mariella Altieri (Antonella Prisco) e spaccerà quest’ultima come la sua fidanzata!proprio in questi giorni inizierà ...