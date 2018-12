Un Posto al Sole Anticipazioni 14 dicembre 2018

Un Posto al sole : BENEDETTO CASILLO sarà CATELLO CERRUTI : Poco tempo fa vi avevamo anticipato che la famiglia di CERRUTI si sarebbe in qualche modo “allargata” e proprio in queste ore la notizia in questione è stata ufficialmente chiarita, dunque salutiamo l’ingresso nel guest cast di Un posto al sole di un noto attore e cabarettista. Vediamo chi è e quale personaggio interpreterà. Parliamo di BENEDETTO CASILLO, interprete teatrale e del film di Luciano De Crescenzo Così parlò ...

Anticipazioni Un Posto al sole trama puntate 17-21 dicembre 2018 : Vera Sequestra Roberto Ferri! : Anticipazioni Un posto al sole trama puntate da lunedì 17 dicembre a venerdì 21 dicembre 2018: Vera scopre che Roberto l’ha sempre ingannata e lo rapisce! Anticipazioni Un posto al sole: Roberto alla mercé di Vera che scopre che l’uomo si è preso sempre gioco di lei! Un acceso litigio tra Diego e Beatrice accende nuove insicurezze nella coppia. Giovanna sceglie di interrogare la figlia di Valerio. Denis si trasferisce a vivere alla ...

Un Posto Al Sole : Tagliaferri-Cavalli - doppio compleanno nel cast della soap di Rai Tre : Dopo che il 3 dicembre è stato il compleanno dell'attore Peppe Zarbo, protagonista dalle origini (1996) di Un Posto Al Sole nel ruolo di Franco Boschi, oggi 13 dicembre compiono gli anni altre due attrici e protagoniste femminili indiscusse della soap opera di Rai Tre: si tratta di Marina Tagliaferri e Marina Giulia Cavalli che spengono rispettivamente 65 e 58 candeline sulla torta. Interpretano da molti anni i personaggi di Giulia Poggi e della ...

'Un Posto al sole' anche per Benedetto Casillo - padre del vigile gay : New entry a 'Un posto al sole': 'Torno alla Rai di Napoli dopo tanti anni. Ricordo il mio primo spettacolo, nel '78. Fu Mille e una luce, con Claudio Lippi e Luciano De Crescenzo, dove io e Renato ...

Un Posto al Sole Anticipazioni 13 dicembre 2018 : I sensi di colpa iniziano a tormentare Valerio, colpevole di aver condannato Alberto a un'ingiusta incarcerazione.

Un Posto al sole - trame dal 17 al 21 dicembre : Vera rapisce Roberto : Un posto al sole nei prossimi episodi andrà sempre più verso la soluzione dell'infinito caso Viscardi, anche se ci sarà l'ennesimo colpo di scena. Le trame relative agli episodi in onda nella settimana dal 17 al 21 dicembre rivelano che Valerio si autoaccuserà dell'omicidio di sua sorella, ma la Landolfi sin da subito capirà che c'è qualcosa che non quadra e deciderà di indagare più a fondo. Intanto Vera, proprio nel momento in cui è in procinto ...