Trump firma una legge in difesa dei cristiani perseguitati

Trump "defensor christianorum" firma la legge sul genocidio : Tale disposizione non innesca in maniera automatica nessuna opzione politica e militare. Ma l'eventualità di giustificare interventi armati a difesa dei cristiani riconosciuti come vittime di ...

Migranti - Global Compact firmato 'in anticipo'/ 164 Paesi sottoscrivono testo Onu : Conte e Trump assenti : Global Compact dell'Onu: Migranti, firma di 164 Paesi in Marocco, mancano per ora Italia, Usa e i membri di Visegrad. L'Italia attende il voto in Parlamento

G20 - accordo raggiunto. Firma anche Trump ma gli Usa non s’impegnano sul clima : C’è l’accordo sul documento finale al G 20 di Buenos Aires. anche il presidente Usa, Donald Trump, lo ha Firmato pur mantenendo una posizione speciale sull’ art. 21 dedicato al clima e confermando che Washington resta fuori dagli accordi di Parigi (Cop 21)...

Scontro sui dazi al G20 - Trump minaccia di non firmare testo finale - : Ultimatum degli Usa al resto del gruppo riunito a Buenos Aires. Prove d'intesa con la Cina sul commercio anche se le posizioni restano lontane. Il tycoon annulla anche l'incontro con Putin

Roghi California - Trump firma per aiuti : 03.58 Il presidente degli Stati Uniti, Trump, ha annunciato di avere approvato una dichiarazione di disastro grave per la California, messa in ginocchio dai micidiali incendi che hanno colpito entrambe le estremità dello stato. Trump ha twittato ieri sera di aver voluto "rispondere rapidamente per alleviare" le sofferenze che sta patendo la California.

Trump firma ordine no asilo irregolari : 17.08 Il Presidente americano Trump, firmando l'ordine esecutivo che esclude gli irregolari dalla richiesta di asilo, ha affermato che gli Stati Uniti hanno bisogno di nuove leggi sull'immigrazione. Poi ha sferrato un altro pesante attacco a una reporter dicendole:"Che razza di domanda stupida, sei una sfigata che non sa che cavolo sta facendo". Non solo.Dopo la sospensione dell'accredito a Jim Acosta della Cnn,Trump ha minacciato di togliere ...

Donald Trump contro lo ius soli : "È ridicolo - pronto a firmare un ordine esecutivo per bloccarlo" : "Siamo l'unico Paese al mondo dove una persona viene, ha un figlio e questo bambino diventa cittadino degli Stati Uniti per 85 anni con tutti i benefici". Donald Trump attacca lo ius soli, garantito dal 14° emendamento alla Costituzione americana, che sancisce che è cittadino americano chiunque nasca nel Paese, e che è stato l'architrave della costruzione nazionale degli Stati Uniti come terra di immigrati."È ridicolo e ...