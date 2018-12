Treno deragliato | 3 giorni prima scintille al punto zero

Treno deragliato a Pioltello - guasto ignorato per 'abbattere i costi' : Si sarebbero dovuti sostituire metri di binari, interrompendo la circolazione per Milano. Allora si è deciso per una riparazione che però non resse uccidendo 3 donne nel gennaio scorso. Sono i primi ...

BARCELLONA - Treno deragliato PER MALTEMPO : UN MORTO/ Incidente ultime notizie : bilancio feriti sale a 44 - IlSussidiario.net : BARCELLONA, deraglia TRENO di pendolari: un MORTO e 44 feriti, linea Catalogna ko. ultime notizie, Incidente causato dal MALTEMPO

Spagna - Treno deragliato vicino Barcellona : sale a 44 il bilancio dei feriti : Il bilancio del deragliamento del treno di pendolari a Vacarisses, in Catalogna, vicino Barcellona, è salito a 44 feriti, dei quali 41 lievi. Tutti i 131 passeggeri che viaggiavano nei 6 vagoni del convoglio, in gran parte pendolari, sono stati evacuati, e di questi 86 sono illesi. L’incidente si è verificato alle 06:15 di questa mattina tra le stazioni di Vacarisses e Vacarisses-Torreblanca. Il deragliamento sarebbe avvenuto a causa della ...

È deragliato un Treno vicino a Barcellona - una persona è morta : Poco dopo le 6 di martedì mattina è deragliato un treno di pendolari tra Terrassa e Manresa, due città a nord di Barcellona, in Catalogna: ci sono 1 morto e una quarantina di feriti, ha detto la polizia. L’incidente sarebbe

Usa - Treno deragliato in Georgia : decine di carrozze cadono da un ponte sull’autostrada : treno merci è deragliato in Georgia e decine delle sue carrozze, da 15 a 30, sono cadute da un ponte sulla highway 90. L'allarme è alto, si teme per l'incolumità della popolazione locale. È stata disposta l'evacuazione di un intero villaggio di 500 abitanti, perché i vagoni del merci erano cisterne di gas propano ad alta pressione.Continua a leggere

Un Treno è deragliato a Santa Margherita Ligure in seguito al crollo di un muro - non ci sono feriti : Un treno regionale è deragliato questa mattina verso le 5:30 nei pressi di Santa Margherita Ligure in seguito a una frana causata dal crollo di un muro lungo il percorso. La frana ha provocato l’uscita del primo carrello del treno

Treno deragliato a Santa Margherita Ligure a causa di una frana - Sky TG24 - : Circolazione ferroviaria in tilt, dopo che uno smottamento ha causato l'uscita dai binari del primo carrello di una carrozza di un regionale. Il cedimento, dice Rfi, è dovuto alle piogge abbondanti di ...

Rapallo - Treno deragliato per tre chilometri e mezzo : trasportava cloroformio : L’incidente nella notte, l’M5S: «Sfiorata una nuova Viareggio». Danneggiata la linea ferroviaria. Sopralluogo della Polfer

RAPALLO - Treno deragliato TRA LE CASE : BERRINO “SERVONO FONDI”/ Ultime notizie - “cloroformio rischio tragedia” : Liguria, TRENO DERAGLIATO tra Chiavari e Santa Margherita nella stazione di RAPALLO: Ultime notizie, disagi e ritardi in tutta la Regione. Timori per presunte perdite di cloroformio(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 17:07:00 GMT)

Treno merci deragliato fra Rapallo e Chiavari/ Ultime notizie - disagi Liguria : paura per cloroformio a bordo : Liguria, Treno deragliato tra Chiavari e Santa Margherita nella stazione di Rapallo: Ultime notizie, disagi e ritardi in tutta la Regione. Timori per presunte perdite di cloroformio(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 10:48:00 GMT)

Rapallo - il Treno deragliato fra le case trasportava liquido infiammabile | : Poteva avere conseguenze ben peggiori, l’incidente di questa notte sulla linea ferroviaria La Spezia-Genova

Taiwan : Treno deragliato - troppo veloce : TAIPEI, 21 OTT - E' stata la velocità eccessiva la causa principale del deragliamento di un treno a Taiwan che, la scorsa domenica notte, ha causato la morte di 18 persone e il ferimento di 160. A ...