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Traffico Roma del 13-12-2018 ore 19 | 00

Traffico Roma del 13-12-2018 ore 19 | 00 VIABILITÀ Roma GIOVEDI  13 DICEMBRE 2018 ORE 18:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...

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Traffico Roma del 13-12-2018 ore 19:00 (Di giovedì 13 dicembre 2018) VIABILITÀ Roma GIOVEDI  13 DICEMBRE 2018 ORE 18:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico MOLTO INTENSO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma FIUMICINO ALLA TUSCOLANA E DALLA CASILINA ALLA TIBURTINA;                                                            LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI DALLA DIRAMAZIONE Roma NORD A LA RUSTICA, DA VIA TUSCOLANA A VIA APPIA, DALL’ARDEATINA ALLA VIA DEL MARE E ALL’ALTEZZA DELLA PISANA. CODE A TRATTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma L’AQUILA DA PORTONACCIO AL RACCORDO ANULARE VERSO FUORI CITTA’ E DA FIORENTINI ALLA TANGENZIALE IN ENTRATA. SU VIA DEL FORO ITALICO RALLENTAMENTI E CODE DALLA GALLERIA GIOVANNI XIII A VIA SALARIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, ED IN DIREZIONE OPPOSTA, DA VIA SALARIA A CORSO DI FRANCIA. RALLENTAMENTI E CODE A ...
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twittermatteosalvinimi : 62 arresti in queste ore fra Napoli, Palermo e Roma per mafia, frode e traffico di droga. GRAZIE ai Carabinieri, s… - LuceverdeRoma : ???? #Roma #traffico #Manifestazione sportiva ATTENZIONE TRAFFICO PESANTEMENTE CONGESTIONATO E CODE FERME Corso d' It… - Valter25949826 : RT @matteosalvinimi: 62 arresti in queste ore fra Napoli, Palermo e Roma per mafia, frode e traffico di droga. GRAZIE ai Carabinieri, semp… -
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    Traffico Roma del 13-12-2018 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI  13 DICEMBRE 2018 ORE 16.50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA CON CODE PER Traffico E DALLA DIRAMAZIONE Roma NORD ALLA PRENESTINA; IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma FIUMICINO ALLA TUSCOLANA E DALLA CASILINA A LA RUSTICA AL QUARTIERE AURELIO DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE ...

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