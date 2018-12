Tirreno Adriatico 2019 | scoperto il percorso | tanti muri | niente arrivo in salita

Blastingnews

(Di giovedì 13 dicembre 2018) Sarà unamolto rinnovata nele negli equilibri strategici quella che andrà in scena nel prossimo mese di marzo. La Corsa dei due mari, confermatissima nel calendario World Tour, è stata presentata stamani a Recanati, rendendo omaggio alla regione Marche che è sempre grande protagonista dell’evento. Il tracciato disegnato da RCS Sport manterrà invariata la partenza da Lido di Camaiore e l’finale a San Benedetto del Tronto, ma con tante novità nelle rescinque tappe. Non ci sarà infatti il classicoinche negli anni scorsi aveva dato una svolta alla classifica generale, ma due tappe caratterizzate da una bella sequenza die un’altra frazione mossa, lasciando un paio di occasioni per i velocisti.Unaaperta e senza montagne La, che scatterà il 13 marzo, è stata presentata nell’Aula Magna del comune ...