The Mandalorian | annunciato il cast della serie tv di Star Wars

Star Wars - Pedro Pascal sarà il protagonista di The Mandalorian di Disney+ : Diego Luna nel prequel di Rogue One, Pedro Pascal in The Mandalorian. Il mondo di Star Wars su Disney+ si colora di Sudamerica, di sfumature latine.L'annuncio non è ancora ufficiale ma Variety in anteprima annuncia che a Pedro Pascal è stato offerto il ruolo di protagonista in The Mandalorian la prima serie tv di Star Wars scritta da Jon Favreau e realizzata per il servizio di streaming della Disney, chiamato Disney+ atteso nel 2019, ...