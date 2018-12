Terzo Valico | Toninelli | Opera non può che andare avanti-2

Terzo Valico - Toninelli : «L’opera vada avanti - ma andrà resa efficiente» :

Terzo Valico - Toninelli : fermarlo costa troppo - l'opera va avanti : Fermare il Terzo Valico, ovvero la ferrovia Tortona/Novi Ligure-Genova, costerebbe troppo, quindi l'opera va proseguita. Lo annuncia su Facebook il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli. 'Il ...

Terzo Valico - Toninelli dà l'ok : "Dossier avvelenato del passato ma rinunciare ci costerebbe 1 - 2 miliardi" : In attesa della Tav Torino-Lione, via libera alla ferrovia tra Genova e Milano attraverso il Piemonte: "Analisi costi-benefici positiva. Il progetto però non resterà così com'è"

Terzo Valico - Toninelli : "I lavori andranno avanti" : Dopo l'Ilva e la Tap arriva l'ennesima promessa disattesa dal M5s: i lavori per il Terzo valico andranno avanti. Ad annunciarlo il ministro Toninelli che spiega: "Il Terzo valico non può che andare avanti. Ma farlo andare avanti non significa condurlo a termine così com'è, bensì rendere l'opera efficiente rispetto agli scopi".Il vertice del dicastero delle Infrastrutture ha reso nota su Facebook gli esiti dell'analisi ...

Tav Terzo Valico - incidente sul lavoro : morto un operaio di 57 anni : Un uomo di 57 anni è morto in seguito a un incidente alla realizzazione della Tav Terzo Valico a Voltaggio, in provincia di Alessandria. Il lavoratore è caduto mentre impermeabilizzava un pozzo.Continua a leggere

Morto operaio Terzo Valico ferito : ANSA, - TORINO, 8 DIC - E' Morto l'operaio che ieri era rimasto ferito in un incidente sul lavoro nel cantiere del Terzo Valico di Voltaggio. L'uomo, 57 ani, era ricoverato all'ospedale Santi Antonio ...

Morto operaio Terzo Valico ferito : ANSA, - TORINO, 8 DIC - E' Morto l'operaio che ieri era rimasto ferito in un incidente sul lavoro nel cantiere del Terzo Valico di Voltaggio. L'uomo, 57 ani, era ricoverato all'ospedale Santi Antonio ...

Terzo Valico - il ministro Toninelli : 'La prossima settimana chiuderemo il dossier' : ... il 2019, ndr, sarà pronto: la mia frase sugli 'anni per vedere la ripresa' a Genova significava che con i soldi che abbiamo messo nel decreto, l'economia genovese sarà più forte di prima'.

Grave operai in cantiere Terzo Valico : ANSA, - ALESSANDRIA, 7 DIC - Sono gravi le condizioni di un operaio rimasto ferito in un incidente sul lavoro nel cantiere del Terzo Valico di Voltaggio. Sarebbe caduto per tre o quattro metri, ...

Salini : "Col Terzo Valico 5mila assunzioni" E anche Bagnasco benedice l'opera : Salini ha pure ricordato che il contratto risale al '92 e che nel resto del mondo opere analoghe si chiudono in 4/5 anni al massimo. L'imprenditore impegnato nella realizzazione del Terzo valico, ...

Messa nella galleria di Trasta - Bagnasco : fermare il Terzo Valico è un suicidio | : Il cardinale Bagnasco tra gli scavi con Toti, Bucci e Sala. Padroni di casa i Salini, in “pole” per la ricostruzione. I grillini convitati di pietra. E a Torino è stato messo a punto il manifesto delle aziende

Anche Bagnasco spiega a Toninelli l'importanza del Terzo Valico : Anche l'arcivescovo di Genova, Angelo Bagnasco, si schiera a difesa del Terzo Valico. Un'opera “talmente importante, significativa e nazionale che andrà avanti certamente perché il contrario sarebbe un suicidio per il paese”. Il cardinale ne ha parlato durante l'omelia della messa in onore di Santa

Non solo Tav : dal Terzo Valico alla Pedemontana - lo stato delle grandi opere : Su quest'opera - Salvini lo ha fatto capire chiaramente - il Carroccio è pronto anche ad aprire una crisi politica. Discorso diverso sulla Pedemontana lombarda che al ministero delle Infrastrutture ...

Toninelli su Terzo Valico : in corso valutazione per garantire corretto utilizzo risorse : Il Ministro Infrastrutture e Trasporti Danilo Toninelli ha parlato della linea ferroviaria del terzo Valico dei Giovi, o più semplicemente terzo Valico, confermando che è in corso la valutazione costo-...