Terzo Valico | Toninelli | “Analisi costi-benefici | recesso costerebbe 1 | 2 miliardi Opera

Terzo Valico - Toninelli : “Non può che andare avanti. Abbiamo fatto analisi costi-benefici - recesso costerebbe 1 - 2 miliardi” : Il Terzo Valico “non può che andare avanti“. Parola del ministro alle Infrastrutture, Danilo Toninelli, che in un video su Facebook ha illustrato il risultato dell’analisi costi-benefici sull’opera da più di sei miliardi di euro che collega Genova a Tortona e Novi Ligure. Il motivo principale, a detta di Toninelli, è che “il totale dei costi del recesso (tradotto, fermare i lavori, ndr) ammonterebbe a circa 1,2 ...

Terzo Valico - Toninelli dà l'ok : "Dossier avvelenato del passato ma rinunciare ci costerebbe 1 - 2 miliardi" : In attesa della Tav Torino-Lione, via libera alla ferrovia tra Genova e Milano attraverso il Piemonte: "Analisi costi-benefici positiva. Il progetto però non resterà così com'è"