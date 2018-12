Tecnologia e intelligenza artificiale | Certilogo acquisisce Viveat

Tecnologia e intelligenza artificiale : Centilogo acquisisce Viveat : Certilogo, prima piattaforma digitale di autenticazione dei prodotti basata su intelligenza artificiale , consolida la propria leadership annunciando l’acquisizione di Viveat , uno dei più innovativi progetti blockchain nati in Italia. Le due aziende combinano esperienze complementari nello sviluppo d

Moda e Tecnologia : se lo stylist ha un'intelligenza artificiale : ... che combina le informazioni fornite dall'utente in fase di registrazione con la consulenza reale di uno dei 3700 esperti che ha assunto in giro per il mondo , nel 2013 i consulenti erano soltanto ...