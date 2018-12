Sulla vetta del grattacielo più alto al mondo | ecco lo straordinario paesaggio dal

Pallavolo - Samsung Volley Cup A2 : cuore Bartoccini - vittoria al tie-break Sulla capolista Sassuolo. Perugia a -2 dalla vetta : La cronaca. Squadra vincente non si cambia, e Fabio Bovari conferma il sestetto uscito vittorioso contro Marsala, con Demichelis in diagonale con Irina Smirnova; Giulia Pascucci e Giulia Pietrelli ...

Pallavolo – Samsung Volley Cup A2 : cuore Bartoccini - vittoria al tie-break Sulla capolista Sassuolo. Perugia a -2 dalla vetta : La Bartoccini Gioiellerie Perugia batte al tie-break la Canovi Coperture Nolo 2000 Sassuolo L’avevamo definito un incontro per palati fini e cuori forti. E così è stato. La Bartoccini Gioiellerie Perugia sconfigge, al PalaBarton, la Canovi Coperture Nolo 2000 Sassuolo per 3-2 (25-12, 22-25, 23-25, 26-24, 15-12) nell’anticipo della settima giornata del girone di andata della Samsung Volley Cup di Serie A2 femminile. Si sono affrontate le ...

F1 - Classifica Mondiale costruttori 2018 : Mercedes in vetta con 55 punti di vantaggio Sulla Ferrari dopo il GP del Messico : Mancano due gare al termine e la Ferrari con 55 punti di ritardo dalla Mercedes ancora ci spera anche se è davvero difficile. Le Frecce d’Argento hanno anche questo titolo in mano dopo il trionfo nella graduatoria riservata ai piloti di Lewis Hamilton. In Brasile ed Abu Dhabi vedremo come andrà a finire. Classifica Mondiale costruttori 2018 1 Mercedes 585 2 Ferrari 530 3 RED BULL RACING TAG HEUER 362 4 RENAULT 114 5 HAAS Ferrari 84 6 ...