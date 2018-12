ilfattoquotidiano

: L’ennesima pagina di dolore causata da una maledetta #sparatoria. Vicini ai familiari delle vittime di #Strasburgo.… - F_DUva : L’ennesima pagina di dolore causata da una maledetta #sparatoria. Vicini ai familiari delle vittime di #Strasburgo.… - TutteLeNotizie : Strasburgo, l’ennesima trovata del leghista Ciocca: gilet giallo in aula per protestare… - pa__rm : RT @Rinaldi_euro: Strasburgo: l'ennesima strage annunciata| -

(Di giovedì 13 dicembre 2018) A poche ore dall’attentato di, l’eurodeputato della Lega Angelosi è presentato inesibendo un. “Non si può pensare di ridurre tutto a un minuto di silenzio”, ha detto l’europarlamentare in. “Ci sono delle responsabilità che qualcuno non vuol vedere. Io non posso accettare questa linea del dire: ‘bisogna andare avanti’. Non si può consentire che gli errori della Francia arrivino a spalleggiare l’azione di un estremismo islamico che toglie la vita ai cittadini”L'articolo, l’ennesimadelinpercontro Macron proviene da Il Fatto Quotidiano.