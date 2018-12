Strasburgo | killer | ' vendetta per Siria'

Strasburgo - il killer : «Vendetta per fratelli in Siria» : Il quotidiano Le Parisien cita la testimonianza del tassista, salvo perché musulmano e rispettoso della preghiera

Killer Strasburgo : "Vendetta per Siria" : 8.53 Cherif Chekatt, il presunto attentatore di Strasburgo, avrebbe detto di aver "ucciso per vendicare i fratelli morti" in Siria. E'quanto scrive il quotidiano Le Parisien, citando una testimonianza del conducente del taxi su cui il terrorista è fuggito dopo la mattanza. Sempre secondo il giornale, Chekatt ha lasciato libero il tassista solo dopo che questi si è professato "musulmano praticante" e rispettoso della "preghiera".

Strasburgo - chi è Cherif Chekatt : il killer con 27 condanne in 3 Paesi diversi. Ma è riuscito a sfuggire alle forze dell’ordine : Ha collezionato ventisette condanne nonostante di anni ne abbia appena 29. Non era esattamente un incensurato Cherif Chekatt, l’uomo ricercato in tutta Europa perché autore della strage al mercatino di Natale di Strasburgo. Martedì 11 dicembre ha aperto il fuoco con un fucile nel centro città francese, riuscendo ancora una volta a beffare le forze dell’ordine. La mattina dell’attentato, infatti, i gendarmi guidati dai funzionari dei ...

Caccia al killer di Strasburgo - è allerta anche in Italia : "Armato e pericoloso" : La polizia francese ha invitato i cittadini a collaborare. allerta in tutta l'area Schengen. Si cerca il 29enne Cherif...

Attentato a Strasburgo : il killer identificato - si è già sulle sue tracce : Strasburgo – sono le 20 di mercoledì 11 dicembre e ai mercatini della capitale del Natale scoppia il panico: un uomo sulla trentina e armato apre il fuoco proprio sulla folla che, ignara di tutto, è intenta a comprare i regali di Natale e godersi l’atmosfera. Il bilancio delle vittime sarebbe ancora incerto dato che molti dei feriti sono in grave pericolo ma, per il momento, quelle accertate ammonterebbero già a quattro; tra queste troviamo ...

Strasburgo - il reporter italiano ferito è in coma. Il killer è in fuga - quattro fermi : Strasburgo - Il terrore torna a scuotere la Francia con un attacco ai mercatini di Natale del centro storico di Strasburgo, nell'est del Paese, cuore dell'Europa e casa del Parlamento europeo . Il ...

L’italiano ferito nell’attentato di Strasburgo è gravissimo. Quattro fermi - ma il killer è in fuga : Sono gravissime le condizioni di Antonio Megalizzi, il giornalista italiano ferito alla testa da un proiettile durante l’attentato di Strasburgo. L’uomo, 28 anni, lotta in queste ore tra la vita e la morte nell’ospedale dove è ricoverato....

Strasburgo - tra i fermati il padre e due fratelli del killer | "Cherif in fuga - forse già fuori dalla Francia" : A pochi giorni da Natale un 29enne radicalizzato spara sulla folla in un mercatino. Fallito il blitz per la sua cattura. L'uomo, Cherif Chekatt, era già stato condannato venti volte per reati minori.

