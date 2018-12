Strasburgo | blitz della polizia nel quartiere di Neudorf

Strasburgo : il killer sfuggito al blitz - ordigni in casa |"Cherif condannato 20 volte per reati minori" : Torna il terrore a pochi giorni da Natale con un 29enne radicalizzato che spara sulla folla in un mercatino. Fallito il blitz per la sua cattura dopo l'attacco.

