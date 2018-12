Spread in calo | il differenziale Btp-Bund ai minimi da settembre

Spread in calo - Piazza Affari in rialzo : Spread in forte calo e Piazza Affari in rialzo. A sostenere le borse c'è la soluzione di una serie di fattori di incertezza : la fiducia al governo di Theresa May nel Regno Unito, la distensione dei ...

Spread in calo con il passo indietro del governo sul deficit. Fari sulla Bce : MILANO - Ore 8.50. L'arretramento del governo sul deficit previsto per il 2019, che il presidente Conte ha indicato al 2,04% rispetto al 2,4% inizialmente indicato, è ben accolto dagli investitori con ...

Borse in rialzo - Milano su del 2%. Spread in calo a quota 273 : Alla vigilia della riunione della Bce sui mercati europei si scatenano gli acquisti. In forte calo lo Spread, che raggiunge 273 punti base, -15 punti base,, con il rendimento del Btp a 10 anni che si ...

I mercati puntano sull'accordo Spread in calo - corre la Borsa : I mercati fiutano l'intesa tra l'Italia e l'Unione europea sulla Legge di Bilancio. Piazza Affari accelera con decisione, sostenuta dalle indiscrezioni su un aggiustamento della manovra mentre è in corso l'incontro fra il premier Giuseppe Conte... Segui su affaritaliani.it

Spread in netto calo su possibile deficit al 2%. Borse positive con la tregua Usa-Cina : MILANO - Ore 14.15. A poche ore dall'incontro Conte-Juncker lo Spread beneficia delle voci di un possibile ritocco del deficit italiano fino al 2% . Il differenziale cala di quasi 15 punti a 273 con ...

La Borsa apre in calo - -0 - 84% - - Spread sale a 292 punti : Apertura di seduta in ribasso per la Borsa, con l'indice Ftse Mib che registra un calo dello 0,84% a 18.587 punti. All Share sul -0,78%. Lo spread tra Btp e Bund apre in rialzo a 292,7 punti contro ...

Borse in calo - Milano a -1%.Spread a 279 : 9.51 Borse in calo,Milano a -1%.Spread a 279 Apertura in netto ribasso per le Borse europee,penalizzate dalle tensioni sulle asiatiche innescate dall'arresto in Canada della vicepresidente Huawei,Wanzhou. A Piazza Affari, l'Ftse Mib segna -1% a 19.136 punti. Spread Btp-Bund tedesco stabile a 279 punti in avvio, con rendimento del decennale al 3,053%. Londra -1,14%, Parigi -0,93% e Francoforte -1,31%. Euro a 1,1326 dollari e 128,064 yen.

Piazza Affari chiude in calo ma sollievo Spread spinge le banche : Jeffrey Gundlach, ceo di DoubleLine Capital, ha avvisato che l'inversione della curva dei rendimenti dei Treasuries indica che l'economia Usa "è destinata a indebolirsi". L'indice Ftse Mib ha chiuso ...

Spread in calo a 282 punti base : Da ricordare che alcuni analisti di recente hanno ipotizzato anche un rinnovo dei TLTRO, Targeted Long-Term Refinancing Operations,, dei prestiti della BCE vincolati al sostegno all'economia reale ...

Borse europee aprono in calo - Spread arretra a 286 punti : Uno dei più forti 'sell off' degli ultimi anni a Wall Street impatta l'Europa e l'Asia, deprimendo i listini. Sullo sfondo il timore per i commerci e la crescita globale. Londra cede lo 0,77% a 6.968 ...

Manovra - Conte : siamo per accordo con Ue - lavoriamo per calo Spread : lavoriamo affinché scenda ancora fino a riportarsi sui livelli coerenti con i buoni fondamentali della nostra economia".

Borse europee chiudono in calo - Spread in rialzo a 289 punti : Le Borse europee chiudono in calo. E' già finito l''effetto tregua' nella guerra commerciale tra Usa e Cina. I mercati s'interrogano sulla reale capacità di Washington e Pechino di trovare un'intesa ...