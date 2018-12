Spread BTP Bund a 262 punti base

Spread in calo - il differenziale Btp-Bund ai minimi da settembre | : Il differenziale tra Btp e Bund scende a 260 punti base, a metà giornata, dopo che mercoledì 12 dicembre aveva chiuso a 272. Piazza Affari sale dell'1,3%, è la migliore d'Europa

Spread oggi in Italia - l'andamento del differenziale Btp-Bund - : Giovedì 13 dicembre apertura in calo a 266. Mercoledì, 12 dicembre, il differenziale tra Btp e Bund aveva chiuso a 272 punti base, in deciso ribasso rispetto alla chiusura a 289 di martedì

Voci contenimento deficit al 2% : giù Spread e tassi Btp : Già ieri erano emerse indiscrezioni sul livello di deficit auspicato dal ministro dell'Economia, Giovanni Tria , secondo il quale l'asticella non può spingersi oltre il 2%. Ma, secondo quanto ...

Borse europee chiudono in rialzo dopo schiarita Usa-Cina - Spread Btp/Bund a 289 punti : Le Borse europee chiudono in rialzo, con Wall Street, dopo una schiarita nel negoziato tra Usa e Cina. Una telefonata tra il vicepremier Liu He, il segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Steven ...

Il Ftse Mib risale - ma timori su manovra : Spread e BTP a rischio : A ciò si aggiunge il fatto che aumentano i timori sulla frenata dell'economia italiana, irrobustiti anche dalla decisione di Fitch di tagliare le stime sulla crescita del Belpaese.

Il Ftse Mib risale - ma timori su manovra : Spread e BTP a rischio : ... visto che a Palazzo Chigi si è tenuto un vertice per discutere delle modifiche da apportare alla legge di bilancio, ma a questo incontro non ha partecipato il Ministro dell'Economia. Quest'ultimo ...

Spread BTP Bund apre a 294 - 7 punti base : ROMA, 7 DIC - Lo Spread Btp-Bund apre a 294,7 punti base dopo che ieri aveva chiuso a 296 e raggiunto nella giornata i 298 punti. Il titolo decennale italiano paga un rendimento del 3,184%.

Spread oggi in Italia : notizie sul differenziale btp bund - Sky TG24 - : Venerdì 7 dicembre apertura in lieve calo a 295. Giovedì 6 dicembre, il differenziale tra Btp e bund è tornato a salire ed ha chiuso a 296 punti base

Titoli di Stato : Spread Btp/Bund apre in rialzo a 281 punti : Apertura in lieve rialzo per lo spread tra Btp decennali e omologhi Bund tedeschi. Il differenziale, aiutato dal clima più sereno tra governo e commissione europea sulla manovra, si è atteStato a 281 ...