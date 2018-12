Spezia Calcio | defibrillatori alle scuole e donazioni per le associazioni del territorio

calcioweb.eu

(Di giovedì 13 dicembre 2018), INCONTRO CON LE– Si è svolto questa mattina presso la Sala Riunioni ‘Marco Simonetti’ dell’Intels Training Center ‘B. Ferdeghini’, alla presenza dell’AD Lugi Micheli e del Sindaco Pierluigi Peracchini, l’incontro con i rappresentanti delle diversedestinatarie delle quote relative ai ratei abbonamenti per cui non è stata fatta domanda di rimborso, e che, come voluto dalla Società bianca, sovvenzioneranno attività benefiche sulspezzino, trasversali per target e ambito di intervento. La risposta del popolo aquilotto è stata come sempre maiuscola: più di metà dei ratei non sono stati richiesti, mettendo a disposizione dell’iniziativa una cifra attorno ai € 40.000. Gran parte della somma è stata destinata all’acquisto di n°20che saranno donati ad altrettanti istituti scolastici che ne erano ...