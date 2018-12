sora24

: SORA - CasaPound lancia la campagna 'Regali in Città' - Sora24_it : SORA - CasaPound lancia la campagna 'Regali in Città' - lrpress : Leggi l'articolo: Sora(Fr): Azione provocatoria di CasaPound Italia. - lrpress : Leggi l'articolo: Sora(Fr) CasaPound : ” Uniamo i territori e usciamo dalla crisi “ -

(Di giovedì 13 dicembre 2018) I dati sono allarmanti e se non si interviene con politiche mirate, la ripresa delle attività commerciali diventa davvero proibitiva, e con essa tutti i settori legati al commercio e all' economia in ...