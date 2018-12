Sonic il film : svelato finalmente l'aspetto del celebre porcospino blu : Dopo una serie di poster e immagini che ci facevano intravvedere qualcosa, ora finalmente possiamo vedere come sarà l'aspetto di Sonic nel suo film.Come riporta Mynintendonews un nuovo poster mostra in primo piano il celebre porcospino blu nel suo adattamento per il grande schermo. Le precedente immagini divulgate hanno fatto molto discutere di come sarebbe stato rappresentato il personaggio di Sonic, e sono stati molti gli appassionati che si ...

Ecco un nuovo poster del film di Sonic : Nella giornata di ieri, vi abbiamo riportato la prima immagine teaser del film dedicato a Sonic in arrivo il prossimo anno e, come avrete visto, il nuovo look "umanizzato" del celebre porcospino blu ha suscitato varie critiche da parte dei fan. Oggi, grazie alla segnalazione di Mynintendonews, apprendiamo che in rete è comparso un nuovo poster del film, dove possiamo vedere le gambe del protagonista.Anche se Sonic non viene mostrato come nella ...

Un inquietante Sonic nella prima immagine teaser del film : Sonic ha un aspetto leggermente inquietante nella prima immagine teaser del film in uscita il prossimo anno.Come riporta Eurogamer.net, Sega e Paramount Pictures hanno pubblicato la prima immagine per la pellicola Sonic the Hedgehog, e ciò che salta subito agli occhi è un look decisamente diverso per l'amato porcospino blu.Inspiegabilmente, il team di produzione ha deciso di trasformare l'aspetto classico "liscio" e leggermente arrotondato di ...

Team Sonic Racing : un nuovo filmato del Tokyo Game Show 2018 annuncia le novità del gioco : Se aspettate notizie di Team Sonic Racing, dovete sapere che un nuovo filmato, lanciato proprio dal producer della serie, mostra una serie di elementi e novità che troveremo nell'atteso titolo del porcospino blu.Vediamo tutti i dettagli riportati dal comunicato ufficiale Koch Media:Read more…