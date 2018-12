Snowboard | Nadya Ochner | “Spero che sia la svolta per la mia carriera Sono davvero

Snowboard - capolavoro di Nadya Ochner a Carezza : primo successo nella Coppa del Mondo di parallelo : Una grande prestazione quella dell’azzurra, che non ha lasciato scampo alle sue avversarie sulla pista Prà di Tori Un trionfo sensazionale, il primo della sua carriera in Coppa del Mondo. Nadya Ochner compie un capolavoro a Carezza, sulla pista Prà de Tori, battendo nella finale del gigante parallelo Ester Ledecka, diventata famosa per aver vinto l’oro nel superG di sci alpino e nello slalom parallelo di Snowboard ...

Snowboard - PGS Carezza 2018 : PAZZESCA NADYA OCHNER! Vittoria memorabile - sconfitta la fuoriclasse Ester Ledecka in finale! : Un’impresa memorabile, una Vittoria PAZZESCA che rEsterà nella storia dello Snowboard azzurro. NADYA Ochner trionfa nel PGS di Carezza, prima tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di Snowboard parallelo. La 25enne azzurra centra il primo successo nel massimo circuito internazionale e torna sul podio due anni dopo il terzo posto ottenuto nel PSL di Cortina D’Ampezzo del 2016. Sulle nevi di casa Ochner è riuscita a battere in finale la fuoriclasse ...

Snowboard - Coppa del Mondo Carezza 2018 : qualificazioni. Ledecka e Galmarini i migliori - bene Aaron March e Nadya Ochner : Ha preso il via quest’oggi con la prima giornata dedicata alle qualificazioni di un PGS, la Coppa del Mondo di Snowboard parallelo nell’ormai consueto scenario di Carezza, in Italia. Ancora una volta infatti si parte dalla località in Alto Adige e di sicuro ai nostri atleti non manca la motivazione per fare bene. I pronostici della vigilia vengono confermati fin dalle prime qualificazioni, necessarie per eleggere i migliori 16 della ...

