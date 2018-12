Sharkoon | presentazione del Drakonia II

surface-phone

(Di giovedì 13 dicembre 2018) La nota ditta di componentistica e periferiche da gaming,, annuncia il mouseII, il successore dell’apprezzatoIl ritorno del Drago LadelII è, di certo, un’ottima notizia per gli appassionati del marchio. Il prodotto si classifica come un mouse da Gaming atto a garantire alte prestazioni, differenti funzioni e un prezzo contenuto.II è disponibile in due diverse colorazioni che rendono speciale la peculiare texture con effetto squame di drago. In combinazione alla patina lucida, per preservare la qualità del prodotto, saranno presenti le colorazioni: Nero e Verde. IlII è anche dotato di illuminazione RGB, illuminando il logo centrale, la rotella e i tasti laterali.Specifiche Tecniche Il mouse garantisce un alto livello di DPI, con limite di 15.000. La regolazione dei DPI è mediata dai due tasti ...