Sgarbi show in diretta tv | a microfono acceso | ‘Una cagata il programma’ E alla sua

Sgarbi show in diretta tv - a microfono acceso : “Una cagata questo programma”. E all’assistente : “Mi accarezzi il piede?” : Vittorio Sgarbi è stato ospite di Matrix, su Canale 5, in collegamento da Agrigento. Mentre era in diretta, i suoi assistenti hanno fatto una diretta Facebook, in cui il deputato ex Forza Italia (ora nel Gruppo Misto) ha commentato il programma: “Fa cagare, non sanno fare televisione. Dovrebbero far vedere il dietro le quinte”. Dopo essersi sdraiato sul divano, si è rivolto alla sua assistente, Paola Joara Camarco: “Toglimi i ...

Maurizio Costanzo Show - bagarre in diretta. Sgarbi affibbia un nomiglio al conduttore e lui risponde per le rime : bagarre in diretta durante la prima puntata di stagione del Maurizio Costanzo Show . Si parla di 'provocazioni e provocatori' e il parterre è scelto ad hoc: da Fabrizio Corona a Belen Rodriguez , da ...