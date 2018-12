Serie B | Palermo-Livorno a Marini Per Verona-Pescara c' è Minelli

Serie B - il Sud ‘programma’ la doppia promozione : Palermo-Lecce - le grandi piazze con l’obiettivo di tornare nel calcio che conta : Non solo il campionato di Serie A, anche il torneo cadetto regala spettacolo, nell’ultima giornata sono arrivate importanti indicazioni. Sono le due le squadre del Sud in piena corsa per la promozione nel massimo campionato ed al momento al classifica è guidata dalla coppia Palermo-Lecce, i rosonero sicuramente hanno una squadra attrezzata per il primo posto, il Lecce invece rappresenta una bella sorpresa. Si tratta di due piazze ...

Serie B - vince il Palermo - lo Spezia travolge il Cosenza e il Venezia la spunta nel finale : Vista dall'Alberto Picco, de La Spezia, la Serie B gode di buona saluta. L'impianto è gremito per oltre metà, c'è entusiasmo anche fra i tifosi del Cosenza, nonostante il 4-0 per gli aquilotti. E' un ...

Serie B : Palermo - tris a Padova e allungo sul Lecce : Il Palermo resta in vetta solitaria nella 15a giornata di Serie B . Alla fine finisce 3-1 per i siciliani sul campo del Padova nel match delle 12.30: veneti in vantaggio con Bonazzoli, 30',, rimonta ...

DIRETTA PADOVA PALERMO/ Tutto sull'arbitro Dionisi. Streaming video Dazn - Serie B - - IlSussidiario.net : DIRETTA PADOVA PALERMO, Streaming video Dazn: i rosanero arrivano all'Euganeo da primi in classifica e provano a centrare la fuga giusta in Serie B.

Risultati Serie B diretta live : il Palermo contro il Padova dopo la svolta societaria : Risultati Serie B diretta live – dopo il successo di ieri del Pescara davanti al pubblico amico contro il Carpi continua il programma valido per la 15^ giornata del campionato di Serie B, nel primo match in campo il Palermo sul difficile campo del Padova, in casa rosanero è arrivata la svolta societaria nelle ultime ore ed adesso l’obiettivo è ottenere la promozione per iniziare un progetto vincente. Continua a pensare in ...

Serie B Palermo - Zamparini : «Lascio in buone mani la società» : Palermo - "Non so se sia un giorno triste o bello, forse entrambe le cose. Lasciare il Palermo è triste, ma ho avuto la possibilità di trovare chi continuerà il mio lavoro, come un padre con il figlio"...

Cessione Palermo - Zamparini : “Consegno la società a persone Serie - ora mi sento come un vedovo” : “Ci si sente come un vedovo: io Palermo l’ho sposata per tanti anni, per cui si può capire come ci si sente adesso“. Così l’ormai ex proprietario dei rosanero Maurizio Zamparini in un’intervista esclusiva rilasciata a Pop Economy, l’emittente alla quale di fatto ieri sera è stata affidata la gestione dell’annuncio ufficiale della Cessione del Palermo al gruppo inglese Global Futures Sports and ...

Serie B - Palermo ceduto agli inglesi di Futures Sports&Entertaiment : Palermo - E' la società britannica Futures Sports&Entertaiment l'acquirente del Palermo calcio. Lo ha annunciato il ceo della società, Clive Richardson , a 'Pop Economy' piattaforma multicanale del ...

Serie B - il Palermo dice addio al presidente Zamparini e passa a una società londinese : Si conclude una delle più belle e complicate storie del calcio italiano, quella tra il presidente Maurizio Zamparini e il Palermo calcio. Lo ha dichiarato lo stesso Zamparini che ieri sera ha firmato davanti al notaio la cessione della sua società: "Con un nodo alla gola, lo faccio pensando al futuro della società e ai tifosi palermitani". La prossima settimana è previsto l'incontro tra i vertici della società londinese nuova proprietaria, la ...

Serie B : Palermo e Benevento non si fanno male : Nell'anticipo della 14esima giornata di Serie B , il Benevento strappa un punto prezioso in casa della capolista Palermo . Al Barbera finisce 0-0 con tante occasioni da una parte e dall'altra. ...

Serie B - Palermo-Benevento 0-0 : nessun gol e un punto a testa : Si sfidano due dei migliori attacchi della Serie B eppure finisce 0-0. L'anticipo della 14ª giornata tra Palermo e Benevento regala tante occasioni, ma nessun gol. I siciliani mancano l'allungo in ...

DIRETTA PALERMO-BENEVENTO/ Risultato live 0-0 - streaming video Rai : occasioni da entrambe le parti - Serie B - - IlSussidiario.net : DIRETTA Palermo Benevento streaming video e tv Rai: probabili formazioni, quote, orario e Risultato live dell'anticipo per la 14giornata di Serie B.