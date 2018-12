Scossa di terremoto oggi in provincia in Palermo - epicentro a Gangi [DATI e MAPPE] : 1/4 ...

Sicilia : Scossa di terremoto moderata sulle Madonie (prov. di Palermo) - dati INGV : Una scossa di terremoto di moderata entità è stata registrata e avvertita oggi 12 dicembre 2018, esattamente alle 21.50, sulla Sicilia settentrionale nel palermitano. Stando ai dati giunti...

Terremoto Usa : Scossa di magnituro 4.4 in Tennessee : Una scossa di Terremoto di magnitudo 4.4 ha fatto tremare il Tennessee, in Usa, ed è stata seguita dopo quindici minuti da un ulteriore tremore, con un’intensità pari a 3,3 gradi. Lo ha reso noto l’istituto di geofisica statunitense (Usgs), che tiene sotto controllo i movimenti tellurici del Pianeta. L'articolo Terremoto Usa: scossa di magnituro 4.4 in Tennessee sembra essere il primo su Meteo Web.

Intensa e rara Scossa di terremoto in tennessee : avvertita ad Atlanta : Una scossa di terremoto piuttosto Intensa si è verificata circa 2 ore fa nello stato americano del tennessee, esattamente alle ore 4.14 locali (10.14 italiane). Il sisma è stato di magnitudo 4.4...

Terremoto in Indonesia : Scossa magnitudo 5 al largo di Sinabang : Un Terremoto magnitudo 5 si è verificato alle 12:47 UTC a 150 km sud-sudest da Sinabang, sull’isola di Simeulue, in Indonesia. Secondo i dati dell’Istituto geofisico statunitense USGS, l’ipocentro è stato localizzato a 20,9 km di profondità. L'articolo Terremoto in Indonesia: scossa magnitudo 5 al largo di Sinabang sembra essere il primo su Meteo Web.

Scossa di terremoto magnitudo 6.4 in Canada

Georgia del Sud e Isole Sandwich Australi : Scossa di terremoto magnitudo 7.1 : Un terremoto magnitudo Mwp 7.1 si è verificato nell’area della Georgia del Sud e delle Isole Sandwich Australi alle 03:26:33 ora italiana ad una profondità di 165 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Georgia del Sud e Isole Sandwich Australi: scossa di terremoto magnitudo 7.1 sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto - Scossa in provincia di Brescia : molta gente in strada : Una scossa di Terremoto di magnitudo 2.6 si è registrata stasera verso le 21,27 in provincia di Brescia. L'epicentro è statop localizzato a Urago d'Oglio, a una...

