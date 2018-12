Scena di sesso tra Isabella Ferrari e Nanni Moretti la più cercata su Youtube | l' attrice

Isabella Ferrari : "La Scena di sesso con Moretti? Vorrei si eliminasse dal web" : In Rete le sequenza hot del film "Caos Calmo" è tra i primi risultati delle ricerche sulla sua carriera

Isabella Ferrari : “La Scena di sesso con Nanni Moretti è il mio primo risultato su YouTube? Io la eliminerei per sempre” : Se uno cerca su Google “Isabella Ferrari“, il primo risultato che esce è la sua famosa scena di sesso con Nanni Moretti in Caos Calmo, film del 2008 tratto dall’omonimo romanzo di Sandro Veronesi. La cosa però non è piaciuta all’attrice che, in un’intervista a Io Donna, ha detto che se fosse per lei la cancellerebbe per sempre. “Se da un lato mi può lusingare il fatto che la gente mi consideri una bella donna, ...

Fotografo danese nei guai per una Scena di sesso sulla Grande Piramide di Cheope : ... infatti nel 2016 un giovane tedesco è riuscito a dribblare le guardie e scalare la stessa Piramide per scattare qualche selfie in cima a quella che è considerata una delle meraviglie del mondo. ...

James Frey vince il premio per la peggior Scena di sesso in un romanzo : È lo scrittore statunitense James Frey, 49 anni, autore di culto con l'esordio 'In un milione di piccoli pezzi', con il romanzo 'Katerina' il vincitore del Bad Sex in Fiction Award 2018, il premio che ...

Bertolucci e Ultimo Tango a Parigi - la Scena di sesso col burro che divenne «l'incubo» di Maria Schneider : Appena uscì, alla fine del 1972, quella scena con Marlon Brando e Maria Schneider fece il giro del mondo, gettando scalpore ovunque. Troppo in Italia, visto che venne immediatamente censurata. Sì, i ...

Gianmarco Tognazzi : «Con il #metoo - mio padre Ugo sarebbe finito in galera. Una volta fece sesso con un'attrice nel cambio di Scena» : Gianmarco Tognazzi , figlio del celebre attore Ugo , ha raccontato al programma radiofonico 'La Zanzara' aneddoti piccanti su padre, consumati sui set in cui recitava. In particolare ha raccontato ...

