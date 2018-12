Sanzo CONI Toscana – “Mostra sull’artista toscano Cassioli è occasione per avvicinare i

Sanzo (CONI Toscana) : “Pene severissime per gli pseudo-tifosi - il calcio ha il dovere di dare il buon esempio” : “Il calcio italiano deve avere il coraggio di imboccare una nuova strada, non può più permettersi di continuare a convivere con questa deplorevole atmosfera di violenza. Deve riacquistare una propria dimensione etica ed educativa, e farlo soprattutto per il bene dei giovani. Trattandosi del primo movimento sportivo nazionale è chiamato a dare il buon esempio, allontanando per sempre dagli stadi chi non accetta il rispetto di certi valori”. ...