SANTA LUCIA | OGGI 13 DICEMBRE Siracusa abbraccia la sua patrona ' Sarausana jè'

SANTA LUCIA - tradizioni e immagini/ Oggi 13 dicembre : in suo onore una canzone in 4 lingue diverse : Il 13 dicembre si celebra Santa Lucia, martire durante le persecuzioni di Diocleziano. immagini e frasi, le tradizioni della festa pre-natalizia

La Vanoli in pediatria per SANTA Lucia : CREMONA - Giovedì 13 dicembre, i volontari dell'Associazione Bi.Genitori e il giocatore Travis Diener e team manager Michele Talamazzi della Vanoli hanno portato ricchi doni ai pazienti ricoverati nel ...

Oggi si festeggia SANTA LUCIA - protettrice della vista : Oggi giovedì 13 dicembre si festeggia Santa Lucia, Santa venerata come protettrice della vista e dei non vedenti. Santa Lucia nacque a Siracusa nel 283 e morì a Siracusa il 13 dicembre del 304, essa è venerata da tutte le Chiese che ammettono il culto dei santi. Il nome Lucia deriva dal latino Lux è sta ad indicare “nata con la luce”, che tende ad illuminare uno dei giorno più corti dell'anno Infatti Oggi farà buio alle 16:32 (la scienza ci dice ...

Il Natale di una volta anche oggi! Le tradizioni legate al culto di SANTA Lucia : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

13 dicembre - SANTA LUCIA : oggi non si dovrebbero mangiare né pasta né pane - ecco perché : Il 13 dicembre si celebra Santa Lucia, patrona di Siracusa, festeggiata e omaggiata in tutta la Sicilia e nel resto del Paese. Nata nel III secolo da una nobile famiglia siracusana, Lucia ebbe una vita travagliata e morì da martire proprio il tredicesimo giorno di dicembre del 304 d.C. Divenne protettrice della vista perché, dopo essere stata decapitata, le furono strappati gli occhi. In Sicilia, e soprattutto a a Siracusa e Palermo, in questo ...

SANTA LUCIA - la martire che porta i doni ai bambini : Proprio nelle catacombe della città siciliana, le più estese al mondo dopo quelle di Roma, è stata ritrovata un'epigrafe marmorea del IV secolo che è la testimonianza più antica del culto di Santa ...

Lo sciame meteorico delle Geminidi dà spettacolo : picco nella notte di SANTA Lucia : E’ in arrivo una pioggia di meteore: è iniziato il periodo di massima attività dello sciame delle Geminidi, le stelle cadenti di dicembre. Il picco è previsto nella notte di Santa Lucia, tra il 13 ed il 14, e la diminuzione della frequenza il 15: quest’anno la Luna non interferirà con lo spettacolo, già quasi al tramonto al crepuscolo serale. Queste meteore tendono a essere particolarmente numerose, brillanti e possono lasciarsi ...

13 Dicembre SANTA LUCIA : le usanze in Italia - Magazine Pragma : Quella di Santa Lucia è una festa molto sentita per la città siciliana tanto è vero che alcuni siracusani, residenti in diverse parti del mondo, tornano nella loro città natale in occasione della ...

Meteo - ciclone di SANTA LUCIA in arrivo sull'Italia : torna il maltempo : Meteo, ciclone di Santa Lucia in arrivo sull'Italia: torna il maltempo. Come riporta ilMeteo.it importanti novità riguardanti l?ondata di freddo in arrivo per i prossimi giorni...