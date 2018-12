Salvini contro Famiglia Cristiana | ‘Attacchi e bugie | è giornale di ultrasinistra’ La

Salvini contro Famiglia Cristiana : «È un giornale di ultrasinistra». Ecco cos'è successo : Matteo Salvini non le manda a dire a Famiglia Cristiana . In una nota, il ministro dell'Interno ha duramente replicato alle affermazioni del settimanale cattolico sul decreto sicurezza, in un articolo ...

Anastasio : like a Casa Pound - Trump e Salvini - sul profilo anche un post contro la trap : Uno dei più quotati come probabile vincitore della dodicesima edizione di X Factor é sicuramente Anastasio, tra i quattro concorrenti rimasti in gara infatti, il giovanissimo rapper campano é quello che può vantare il maggior numero di ascolti sulle piattaforme di streaming. Un successo concreto quello della scommessa di Mara Maionchi, già certificato dal disco d'oro conseguito nei giorni scorsi dal suo brano di debutto: "La fine del ...

Fornero contro Salvini - l'ex ministra attacca il vicepremier : 'Sei un neofascista' : Il governo sta trattando con l'Europa, Conte ha proposto una riduzione del deficit al 2,04% rispetto al previsto 2,4% per riuscire comunque a mantenere le promesse fatte in campagna elettorale dalla Lega e M5S. La Fornero, pur elogiando il lavoro del premier, ha attaccato Salvini definendolo uno spregiudicato e "neofascista". La Fornero attacca Salvini e lo definisce uno spregiudicato dai metodi neofascisti Reddito di cittadinanza e Quota 100 ...

Fornero contro Salvini : 'Spregiudicato e neofascista'. E lui : 'I suoi insulti sono medaglie' - : Nonostante i recenti sviluppi della politica Salviniana, la professoressa conferma le sue impressioni

Salvini-Di Maio - scontro sui «numerini». Conte costretto a rientrare da Bruxelles : Su «Quota 100» la Lega è disponibile a tagliare ancora qualcosa. Sul reddito di cittadinanza Di Maio non intende cedere oltre

Salvini contro Moscovici : 'Sono stufo dei pregiudizi sull'Italia' : 'Sono assolutamente fiducioso del fatto che a Bruxelles prevalga il buon senso'. Così Matteo Salvini sulla manovra. 'Anche se davanti alle dichiarazioni di certi commissari inizio a essere stufo: non ...

INCONTRO CONTE-JUNCKER/ Il deficit al 2% prepara un altro duello Salvini-Di Maio : E' giusto chiedere che la Ue venga INCONTRO alle richieste di un Paese che non ha ancora visto manifestazioni di piazza come in Francia. Ma c'è malcontento

Salvini - Ue sbilanciata contro Israele : ANSA, - ROMA, 11 DIC - "L'Ue in questi anni è stata assolutamente sbilanciata e poco equilibrata nella gestione del conflitto in Medio Oriente, condannando e sanzionando Israele ogni quarto d'ora". Lo ...

Fondi Lega - M5S contro Salvini : "Non minimizzi" : Il caso Centemero scuote il governo gialloverde . "Non replichiamo ai Cinque Stelle, no comment", ha detto Riccardo Molinari , capogruppo della Lega a Montecitorio all'AdnKronos, dopo le prese di ...

Migranti - il borgo di Sutera contro il dl Salvini : ‘Nessuno per strada. Pagheremo l’accoglienza con il bilancio comunale’ : “Nessuno verrà messo in strada. Qui resistiamo”. Sutera, uno dei borghi più belli d’Italia, 1.400 persone circa e un sindaco, Giuseppe Grizzanti pronto a tutto contro il decreto Sicurezza firmato dal ministro dell’Interno Matteo Salvini. Nel paese, in provincia di Caltanissetta, dal 2014 ad oggi sono passate 400 persone e ora 42 Migranti sono ospitati in case regolarmente affittate dall’associazione “I Girasoli” che ha in gestione il ...

Pamela Anderson ancora contro Matteo Salvini : 'Fascismo'/ L'attrice cita Umberto Eco e attacca anche Trump : Pamela Anderson ancora contro Matteo Salvini: 'Fascismo'. Ultime notizie, L'attrice cita Umberto Eco e attacca anche Trump e Bolsonaro.

Scintille Di Maio-Salvini dopo l'incontro al Viminale con le categorie del Sì Tav : Duello a distanza fra i due ministri sui rapporti con le imprese. 'Al Viminale solo parole, quì al Mise i fatti' ha rivendicato Di Maio che domani ha convocato le piccole e medie imprese. 'A ciascuno ...