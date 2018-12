Salvi 15 bambini intossicati da monossido a festa nel Grossetano

Dl Salvini - famiglie con bambini cacciate dai centri Sprar : parte la raccolta fondi : Abdegal, Solomon e i loro due gemelli sono stati buttati fuori dal centro Sprar che li ospitava. Stesso destino per Steve, Victoria e il loro piccolo Christian. Sono due delle decine di famiglie colpite in tutta Italia dagli effetti del dl Sicurezza. Ora un progetto di crowdfunding si propone di dar loro una mano. Si chiama UMANItalia ed è promosso dalla cooperativa InMigrazione, impegnata – si legge suo suo sito – nel sostegno agli ...

Vaccini - l’Unione Europea ‘bacchetta’ l’Italia : “Basta fake news - Salviamo le vite dei bambini” : Si riaccende il dibattito sull’obbligo vaccinale in Italia e in Europa. A chiarire la situazione, anche ‘bacchettando‘ in un certo qual modo l’Italia, è il commissario europeo alla Salute Vytenis Andriukaitis, rispondendo, in conferenza stampa a Bruxelles, ad una domanda circa la posizione del governo italiano in materia di vaccinazioni. Il dibattito sulle vaccinazioni per i bambini dovrebbe essere ...

Vaccini - il monito Ue : "L'Italia smetta con le fake news e Salvi la vita dei bambini" : "È ora giunto il momento di una semplice domanda alla società: volete affidarvi alle fake news e a teorie fuorvianti o siete pronti a salvare le vite dei bambini, perché "è assolutamente inutile avere solo dibattiti, dibattiti e dibattiti, abbiamo bisogno di azioni e di fare un lavoro migliore". È il monito lanciato dal commissario Ue alla salute Vytenis Andriukaitis, in risposta a una domanda sull'attitudine ...

Rifiuti - i bambini più in pericolo sono quelli del Nord. Salvini - se vuoi salvarli spegni gli inceneritori : Il prossimo 20 novembre, invitato dai Comitati ambientalisti della Lombardia, sarò a Brescia – oggi la prima Terra dei Fuochi di Italia – per lanciare loro, da fratello italiano, un messaggio preciso: salvate i vostri bambini, si ammalano e muoiono più dei nostri bambini della Terra dei Fuochi campana. I dati Oms e Who appena presentati a Ginevra sono chiarissimi e allarmanti. Oltre il 95% dei nostri bambini tutti sono esposti a ...

Migranti - Salvini ne accoglie 51 arrivati con un corridoio umanitario dal Niger : “Questi bambini diventeranno italiani” : “Questi bambini diventeranno italiani”. Matteo Salvini saluta così l’arrivo di 51 Migranti dal Niger all’aeroporto di Pratica di mare, dopo che solo sabato scorso ha attaccato nuovamente Malta per lo sbarco di 13 persone a Lampedusa, sulla scia dei casi Aquarius e Diciotti, dei “porti chiusi” e dei ripetuti “no” agli arrivi ribaditi per tutta l’estate. Il ministro dell’Interno ha atteso ...

Alla Lavagna : bambini ‘adultizzati’ non spiazzano Salvini : Alla Lavagna ‘Il compito dei bambini sarà di mettere in difficoltà l’adulto di turno con domande per nulla scontate, poste con semplicità e senza filtri’. Così si presentava Alla Lavagna, il nuovo programma di Rai3 – trasmesso da ieri sera nell’access prime time tra Blob e Un Posto Al Sole – in cui in un’aula scolastica diciotto alunni tra i 9 e i 12 anni interrogano su temi di attualità, e non solo, politici e personaggi del mondo ...

Salvini «interrogato» dai bambini su Rai3. «È solo propaganda» : Debutto del programma «Alla lavagna» con il ministro dell’Interno che risponde alle domande di una classe. Su Twitter ironie e proteste: «È una vergogna strumentalizzare così i bambini».

Salvini intervistato dai bambini “Alla lavagna” - bufera sulla Rai : “Propaganda rivoltante” : Il format del nuovo programma prevede che i bambini vestano i panni dell'intervistatore e pongano domande di politica agli ospiti presenti. La prima puntata ha visto la partecipazione del ministro dell'Interno Matteo Salvini, al quale i bambini hanno fatto domane su razzismo, immigrazione e vita privata.Continua a leggere

Alla lavagna! Su Rai3 i bambini interrogano politici e vip. Tra gli ospiti Matteo Salvini e Rita Dalla Chiesa : Alla lavagna! Matteo Salvini e gli alunni Rai3 rimanda a scuola alcuni personaggi noti della politica, del giornalismo, dello spettacolo. E li mette letteralmente “Alla lavagna!“. Si intitola proprio così il nuovo programma che da stasera alle 20.20 porterà alcune pubbliche personalità a confrontarsi con le impertinenti domande di una classe di diciotto agguerritissimi alunni, tra i 9 e i 12 anni, con risultati inaspettati. ...

LODI - BAMBINI DI NUOVO IN MENSA INSIEME/ Fico vs Salvini - Pd unito : "Vicenda vergognosa" : LODI, BAMBINI di NUOVO in MENSA. Eugenio Merli, il preside disobbediente “Ho solo agito come sembrava giusto". Riammessi i bimbi stranieri precedentemente esclusi dal servizio(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 10:57:00 GMT)

Lodi - bambini di nuovo in mensa insieme : raccolti 60mila euro/ Scontro Salvini-Fico : amarezza di Liliana Segre : Lodi, bambini di nuovo in mensa: raccolti 60mila euro. Scontro a distanza fra il ministro Salvini e Roberto Fico dopo la decisione del primo cittadino Lodigiano, Sara Casanova(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 18:51:00 GMT)

LODI - BAMBINI DI NUOVO IN MENSA INSIEME : RACCOLTI 60MILA EURO/ Scontro Salvini-Fico - video : l'ironia di Crozza : LODI, BAMBINI di NUOVO in MENSA: RACCOLTI 60MILA EURO. Scontro a distanza fra il ministro Salvini e Roberto Fico dopo la decisione del primo cittadino LODIgiano, Sara Casanova(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 17:05:00 GMT)

Lodi - bambini di nuovo in mensa : raccolti 60mila euro/ Scontro a distanza fra Salvini e Fico : Lodi, bambini di nuovo in mensa: raccolti 60mila euro. Scontro a distanza fra il ministro Salvini e Roberto Fico dopo la decisione del primo cittadino Lodigiano, Sara Casanova(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 16:14:00 GMT)

LODI - BAMBINI STRANIERI ESCLUSI DA MENSA : FICO VS SalviNI/ Ultime notizie - Liliana Segre : “vanno curate menti" : Il presidente della Camera Roberto FICO si schiera con le famiglie dei BAMBINI a cui a LODI è stata vietata la MENSA scolastica, ma la Lega insiste con il provvedimento(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 12:10:00 GMT)