Salute | per il 63% degli studenti nessun manicomio per i malati mentali

Rifiuti - i cittadini lottano contro le esalazioni. Ma come ci si difende dai rischi per la Salute? : In questo nostro Paese, chi ci difende dalle esalazioni maleodoranti? Di certo questa domanda se la sono fatta i tanti romani che, per anni, hanno dovuto convivere con l’impianto Tmb Salario dell’Ama e ora tremano per le possibili conseguenze provocate dall’incendio devastante di pochi giorni fa. Ovviamente, adesso tutti parlano dell’incendio e della puzza di prima non si dice niente? Sia chiaro, non sto parlando di una ...

Salute : pediatri preoccupati per l’inquinamento dopo l’incendio di via Salaria : I valori di inquinamento superiori alla norma diffusi dall’Arpa Lazio, legati all’incendio presso il centro di trattamento meccanico biologico (Tmb) di via Salaria a Roma, preoccupano la Federazione italiana medici pediatri di Roma e del Lazio. “Già da tempo la nostra Federazione aveva sollevato la problematica relativa al Tmb Salario, ma ora siamo allarmati anche per il futuro, perché sappiamo benissimo quali possono essere i ...

Fare la cacca - abbiamo sempre sbagliato tutto : con squatty potty si evitano tutti i rischi per la Salute : Democratica e inevitabile come la morte, la cacca ha perso le caratteristiche che l' hanno resa volgare e disgustosa e oggi, anzi da tempo fa tendenza. Gli americani, affascinati dai misteri del corridoio che porta al bagno, hanno scoperto di aver sempre defecato nel modo sbagliato: il merito è tutt

Cozze richiamate dal ministero della Salute perché contaminate dal vibrione del colera : Le Cozze e i mitili Niedditas raccolte nel Golfo di Oristano sono state richiamate dal ministero della Salute in seguito all'isolamento del Vibrio Cholerae, potenzialmente enteropatogeno. Il provvedimento riguarda le confezioni in rete da 1 chilo datate 11 novembre 2018: "Non consumatele".Continua a leggere

Sapere le lingue straniere fa bene - anche alla Salute : Confusione passeggeraPiccole imperfezioniSilenzio inizialeBloccare gli inputTante, ma nessuna bene?Le lingue straniere sono importanti: un ritornello che ci siamo sentiti ripetere molte volte da genitori e insegnanti. È senza dubbio vero: in un mondo sempre più globalizzato, conoscere altre lingue oltre a quella nativa, può fornire una marcia in più. Ma i vantaggi che può apportare quello che tecnicamente si chiama plurilinguismo non sono solo ...

Google Fit : le ultime novità sull'app per il fitness e la Salute : Funzioni che verranno inserite nell'ultimo aggiornamento dell'app , il cui lancio è previsto in tutto il mondo in questi giorni. Tra le novità più interessanti sicuramente i widget personalizzabili . ...

Salute : grave alcolismo per James Bond - la “diagnosi” in uno studio : La sua passione per il “Vodka Martini agitato, non mescolato“, è costata cara all’agente segreto più famoso del Regno Unito: secondo un team di ricercatori australiani, infatti, James Bond avrebbe un grave problema di alcolismo. Tanto che l’M16 dovrebbe offrire a 007 un’assistenza medica. I ricercatori dell’University of Otago, in Nuova Zelanda, hanno calcolato che l’agente doppio zero ha consumato ben ...

Incendio in impianto rifiuti a Roma - Legambiente Lazio : “Non servivano dati scientifici per dire che la nube era nociva per la Salute” : “Non servivano dati scientifici per dire che la fitta nube, vista e respirata da tutta Roma durante l’Incendio della discarica al Salario, fosse chiaramente nociva per la salute“: lo ha dichiarato Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio, in riferimento ai dati di Arpa Lazio sulle polveri sottili registrati ieri a Roma, dai quali è emersa la quantità di PM10 presente nell’aria. I dati diffusi ieri, spiega Scacchi, ...

Onda ha premiato il sant'Anna per la tutela della Salute riproduttiva della donna con sclerosi multipla : Città della salute e della Scienza di Torino Ospedale Ostetrico Ginecologico sant'Anna , Torino, Piemonte, , ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda , Milano, Lombardia, , ASST Papa Giovanni ...

Salame morbido ritirato dal commercio pericoloso per la Salute : l’allarme del Ministero : Si tratta del Salame morbido a marchio Rovetano, il cui stabilimento si trova a Monte San Martino, in provincia di Macerata. Il consiglio è di non consumarlo e riportarlo presso il punto vendita di acquisto, dove verrà effettuato il cambio.Continua a leggere

Roma. Incontro su cosmetici specifici per bellezza e Salute : Roma. Incontro su cosmetici specifici per bellezza e salute – I prodotti cosmetici come creme, oli e soluzioni varie, rappresentano non solo dei mezzi per migliorare e per prendersi cura del nostro aspetto, ma sono anche veicoli importantissimi di principi attivi che possono avere anche un vero e proprio effetto terapeutico. Il Professor Umberto Nardi nel prossimo Incontro,presso la sede dell’associazione Amici della Scienza in via di San ...

Dottor Dal Negro : prossimi giorni stabiliranno se rischi per Salute o meno : Roma – “In questi centri di raccolta c’e’ di tutto comprese le sostanze che non vengono dichiarate e che non sono sicuramente idonee ad essere accatastate li’ come spesso abbiamo visto nel nostro paese in tempi recenti. Dire dunque che non c’e’ rischio e’ assolutamente prematuro perche’ non si sa cosa sta bruciando e una nube del genere non puo’ non far saltare le centraline di ...

Caudo : non ci sono rischi immediati per la Salute dei cittadini : Roma – “C’e’ una situazione di crisi ambientale dovuta all’incendio ma non ci sono rischi imminenti per la salute della popolazione e questo lo dice l’Asl”. Lo ha detto Giovanni Caudo, presidente del III municipio di Roma all’esterno dell’impianto Tmb Ama di via Salaria. L'articolo Caudo: non ci sono rischi immediati per la salute dei cittadini proviene da RomaDailyNews.

Sesso con l'ex - perché fa bene alla Salute : ... dimenticate tutte queste raccomandazioni fatte dalle vostre amiche, perché la scienza afferma tutto il contrario. Uno studio pubblicato sulla celebre rivista Archives of sexual behavior ha svelato ...