Salute | il primo atlante della genetica dei disturbi psichiatrici

Italia primo laboratorio mondiale per gli studi sui legami tra cambiamenti climatici e conseguenze sulla Salute : L’Italia sarà il primo laboratorio di ricerca per comprendere i rischi sulla salute umana prodotti dai cambiamenti climatici. Per studiare, quindi, gli effetti di ondate di calore, piogge intense e allagamenti sul nostro organismo, inclusa la nostra mente. Su impulso dell’Istituto superiore di Sanità, oltre cinquecento ricercatori da più di 30 Paesi, si sono riuniti a Roma fino al 6 dicembre, per discutere e formulare raccomandazioni basate su ...

Sanità - Ministro Grillo : “Con il nuovo Piano nazionale delle liste d’attesa riportiamo la Salute dei cittadini al primo posto” : “Ho trasmesso alle Regioni il nuovo Piano nazionale di Governo delle liste di Attesa per riportare la salute dei cittadini nelle priorità dell’azione politica“: lo ha dichiarato Giulia Grillo, Ministro della salute. “Il Piano mancava da quasi 10 anni e conteneva generiche azioni di governo. Ora mettiamo regole certe e stanziamo fondi per dire basta alle attese infinite per una visita medica o un esame diagnostico! Presto, insieme ...

Grand Hotel Terme&Spa Salute al primo posto : Angelo D'Angelo Le acque termali sono l'elemento che caratterizza la zona di Montegrotto, in provincia di Padova, in tutto il mondo. Scoperte in età romana hanno sempre accompagnato gli avventori che frequentavano e frequentano questa parte dei Colli Euganei. L'acqua ipertermale, limpido tesoro della natura , ricco di sodio, ...

Salute al primo posto tra le paure degli italiani : volano le assicurazioni sulla vita : Milano - Sono molte le paure e le insicurezze che negli ultimi anni hanno intaccato la serenità del nostro paese. Tra queste, contrariamente a quanto si possa pensare, secondo gli ultimi dati troviamo al primo posto le paure relative all’ambito della Salute, che se sommate superano di gran lunga altri timori molto frequenti tra gli italiani come il terrorismo e la sempre maggiore precarietà del lavoro (diffusa soprattutto tra i ...

Contraccettivi gratuiti agli under 26 e prevenzione - anche la Toscana dà via libera : “Salute sessuale al primo posto” : Preservativi, pillole, spirali, cerotti e altri Contraccettivi saranno gratuiti anche in Toscana. La giunta regionale ha approvato la proposta dell’assessora Pd al diritto alla salute e al sociale Stefania Saccardi, in merito a “educazione alla salute sessuale e riproduttiva e all’accesso alla contraccezione gratuita”. “Una decisione che abbiamo fortemente voluto, fondamentale per contrastare malattie sessualmente ...