Salini Impregilo | la società Lane conclude vendita impianto USA a Eurovia

Salini Impregilo positiva con commesse Lane in USA : *Buon avvio di seduta per Salini Impregilo, +2,1% a 1,7680 euro, che posiziona un altro mattone nella sua politica di espansione negli Stati Uniti, *il mercato più importante per fatturato, ma con scenario macro incerto a causa dei rialzi dei tassi da parte della Fed,. La controllata Lane si è aggiudicata ...

Salini Impregilo - a Lane due contratti per 460 milioni in USA : Lane, Gruppo Salini Impregilo, si è aggiudicata due contratti autostradali da 460 milioni di dollari nella Carolina del Nord, nell'ambito della politica di espansione che il gruppo sta perseguendo

La posizione ribassista su Salini Impregilo : GSA Capital Partners, dalla data del 4 dicembre, ha mantenuto lo short selling su Salini Impregilo allo 0,59%. Lo si apprende dalle comunicazioni della Consob relative alle posizioni nette corte. ...

Piazza Affari : senza freni Salini Impregilo : Prepotente rialzo per la società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse , che mostra una salita bruciante del 3,32% sui valori precedenti. Lo scenario su base settimanale di ...

Ponte Genova verso la ricostruzione : spinta cordata Fincantieri - Salini Impregilo - Italferr : Teleborsa, - Cresce l'attesa per conoscere chi si occuperà di ricostruire il Ponte di Genova, crollato alla vigilia di Ferragosto con danno ingenti e numerose vittime. Lunedì 26 Novembre 2018, alle ...

Per ponte Morandi offerta in cordata con Salini Impregilo : Fincantieri, Salini Impregilo e Italferr, Fs, hanno presentato in cordata un progetto e una proposta preliminare rispondendo all'avviso del commissario Marco Bucci per la ricostruzione del ponte di ...

Salini Impregilo - agenzia Dagong conferma "BB+". Cambia outlook a "Evolving" : Dagong Global ha confermato il proprio Long-Term Credit Rating a "BB+" di Salini Impregilo , Cambiando l'outlook da "Stabile" a "In evoluzione", Evolving,. Dagong - fa sapere la società attiva nel ...

Piazza Affari : accelera Salini Impregilo : Grande giornata per la società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,27%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra ...