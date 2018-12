Roma | scontri tra polizia e tifosi dell' Eintracht | 5 fermati

Europa League – I tifosi dell’Eintracht Francoforte devastano Roma : caos e scontri in zona Flaminio [GALLERY] : caos e scontri in zona Roma Flaminio: bloccati alcuni tifosi dell’Eintracht Francoforte prima del match di Europa League contro la Lazio scontri allo stadio Olimpico prima della partita in programma alle 18.55 prima del match di Europa League tra la Lazio e la squadra tedesca Eintracht Francoforte. Cinque i supporter tedeschi fermati e portati in Questura. I disordini sono nati quando un folto numero di tifosi tedeschi, ...

Lazio Eintracht - allarme tifosi : scontri in serata - 9mila i tedeschi presenti a Roma : tutto già deciso nel gruppo H di Europa League, girone che ha riservato la leadership all' Eintracht Francoforte , 15 punti, davanti alla Lazio , 9, sulla strada dei sedicesimi di finale. Ultimo ...

Roma : emessi daspo per 2 tifosi a seguito scontri Marsiglia-Lazio : Roma – “Nuovamente individuati dalla Polizia di Stato tifosi che, gia’ colpiti dalla misura di prevenzione del daspo, si recano all’estero per assistere ad incontri di calcio, pensando di rimanere impuniti. Il Questore di Roma, su proposta della Divisione Polizia Anticrimine, ha disposto un aggravamento delle misure gia’ in atto a carico di due tifosi di 20 e 27 anni, entrambi tifosi laziali. Entrambi, il 24 ottobre ...

Cska-Roma - tre tifosi Romanisti contusi negli scontri con quelli del Cska : Tre tifosi italiani della Roma sono rimasti leggermente feriti nel corso di una rissa scoppiate ieri prima della partita contro il Cska. Lo riporta una fonte delle forze dell'ordine alla Tass. 'Nel ...

Cska Mosca-Roma - ancora scontri tra le due tifoserie : gli ultrà russi fanno irruzione nell’hotel dei Romanisti : ancora scontri tra ultrà del Cska Mosca e quelli della Roma dopo quelli avvenuti in Italia a fine ottobre, terminati con un tifoso russo accoltellato. Prima della partita, finita 2 a 1 per la squadra giallorossa, gli ultrà di casa hanno fatto irruzione nell’hotel in cui erano ospitati due gruppi italiani. Nel video, si vede la carica respinta dai giallorossi, che poi escono dalla struttura e inseguono i tifosi del Cska. I tafferugli sono ...

Roma - città nel caos dopo il crollo di una scala mobile nella metro : furiosi scontri - un tifoso accoltellato : E’ caos a Roma. dopo il crollo di una scala mobile nella metro che ha provocato decine di feriti, un tifoso russo è rimasto accoltellato e due contusi in scontri tra le tifoserie del Cska di Mosca e della Roma nei pressi del ponte Duca d’Aosta, vicino allo stadio olimpico. Le forze dell’ordine hanno fatto anche uso di idranti. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE ...

Ultrà Romanista assolto per l'aggressione al tifoso irlandese durante Liverpool-Roma - condannato per gli scontri : Colpevole di aver provocato disordini violenti con un'altra trentina di tifosi romanisti, ma non di aver aggredito personalmente Sean Cox, fan irlandese del Liverpool ridotto in coma e tuttora semiparalizzato. Filippo Lombardi, 21enne ultrà della Roma, è stato condannato a tre anni di reclusione per i disordini del 24 aprile a margine della semifinale di Champion League Liverpool-Roma. È stato, però, assolto per ...

