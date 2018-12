Roma | fidanzata del figlio di Giuseppe Casamonica forza i sigilli di una villa | ' Ho un

Roma - fidanzata del figlio di Giuseppe Casamonica rompe i sigilli e rioccupa casa confiscata sulla Tuscolana : Ha staccato i sigilli , forzato la serratura e ha rioccupa to la casa abitata da Giuseppe casa monica , già confiscata e liberata lo scorso 17 luglio durante un blitz contro il clan. Così la fidanzata 19enne del figlio dell’uomo, ritenuto a capo dell’omonimo clan, si è riappropriata della casa sulla Tuscolana ed è stata denunciata per occupazione abusiva di stabile confiscato. L’abitazione era stata affidata dal Nucleo ...

GF Vip – Un Roma ntico aereo per Giulia Provvedi : Gollini manda un messaggio alla fidanzata dopo il presunto tradimento [FOTO] : Pierluigi Gollini manda un aereo sulla casa del Grande Fratello Vip: il messaggio per Giulia Provvedi è romantico ! Durante la penultima puntata del Grande Fratello Vip, Giulia Provvedi è stata messa al corrente del presunto tradimento del fidanzato Pierluigi Gollini . dopo le smentite del portiere dell’Atalanta (VEDI QUI) ed il messaggio inviato dai social a Giulia (GUARDA QUI), il calciatore manda un aereo a sorvolare il cielo della ...

Dybala in bici ad Amsterdam con la fidanzata Oriana : giorno di riposo Romantico per il bianconero [VIDEO] : Dybala approfitta del giorno di riposo dopo il match contro l’Empoli per volare con la fidanzata ad Amsterdam: il romantico viaggio del calciatore della Juventus Una vacanza flash per Dybala ad Amsterdam, dove il bianconero ha deciso di passare una notte insieme alla fidanzata Oriana Sabatini. Il calciatore della Juventus, approfittando del giorno di riposo dopo il match contro l’Empoli, ha trascorso un giornata romantica in ...