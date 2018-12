Rogo a Roma | sorveglianza ko si rafforza l' ipotesi sabotaggio

Rogo Roma - superata soglia inquinamento : 14.34 L'Arpa Lazio ha rilevato, dopo il Rogo del Tmb di via Salaria, un aumento dell'inquinamento atmosferico e il superamento dei limiti di legge alle centralina Villa Ada e Tiburtina. Il valore del Pm10, il particolato, è passato da 21 a 56 microgrammi/metro cubo. Il limite fissato per legge è 50. La Procura di Roma che indaga sul Rogo ha intanto disposto il sequestro del gabbiotto che gestisce il sistema di videosorveglianza del sito, non ...

Rogo a Roma - la Procura indaga per disastro. Fumi sulla città - i medici : «Cautele per i bambini» : medici: finestre chiuse ed evitare di fare sport all'aperto Nell'attesa di conoscere la natura dei Fumi dispersi dal Tmb Salaria , arrivano i primi consigli dal mondo della medicina: restare a casa, ...

Rogo Roma - pm indagano disastro colposo : 16.25 Sull'incendio che ha interessato l'impianto Tmb Salario, la Procura di Roma indaga per disastro colposo. Ma non si esclude alcuna pista, dal fenomeno dell'autocombustione a un'azione di danneggiamento o sabotaggio. I magistrati attendono le informative delle forze dell'ordine intervenute dopo la prima segnalazione fatta dai vigilantes che operano presso la struttura (alle quattro di stamani). Richieste anche una serie di analisi. La ...

Sanità : pediatri su Rogo Tmb Roma - “tenere bimbi in casa” : “Tenere i bambini in casa, soprattutto quelli affetti da patologie respiratorie ed evitare attività all’aria aperta“. Sono i consigli della Società italiana di pediatria (Sip) e Società italiana per le malattie respiratorie infantili (Simri) per difendere i più piccoli dalla colonna di fumo che si è sollevata sulla zona di via Salaria, a Roma, dove nella notte è divampato un maxi incendio nell’impianto di compostaggio ...

Spento il Rogo esplode l'emergenza rifiuti : Roma chiede aiuto alle altre Regioni : L'incendio del Tmb Salario ha messo tristemente in luce le fragilità del sistema di smaltimento rifiuti della Capitale: ora...

Quali sono i veri pericoli del Rogo dell'impianto di rifiuti a Roma? : Il rogo dell'impianto di trattamento di rifiuti in via Salaria, avvenuto all'alba a Roma, rischia di creare una grave crisi nella capitale a Natale, quando la produzione di immondizia aumenta, con rischi per l'ambiente e la salute dei cittadini ancora da stimare ma potenzialmente ingenti. Il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, intervenuto sul posto insieme alla sindaca Virginia Raggi, ha assicurato che "al momento non ...

Roma - Costa e Raggi contestati alla conferenza stampa dopo Rogo al Tmb di via Salaria : “Vergognatevi non avete fatto nulla” : “Vergognatevi, Non avete fatto nulla”. Queste le parole che i cittadini hanno rivolto al ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, e alla sindaca di Roma Virginia Raggi durante una conferenza stampa al Tmb di via Salaria. conferenza indetta dopo la visita all’impianto Tmb di via Salaria, andato a fuoco nella notte. “La Asl ha fatto le sue verifiche e non ci sono emergenze – ha rassicurato Costa -, quindi non ci sarà ...

Incendio in impianto rifiuti a Roma - pneumologo : “Il fumo del Rogo irritante soprattutto per i malati cronici” : “Il fumo e le particelle contenute sono composti da varie sostanze e prodotti della combustione, e sono sempre irritanti per le vie aeree. Questo vale per tutte le persone, ma soprattutto per chi ha malattie croniche come asma, bronchite o Bpco: in questi pazienti il fumo diventa un fattore scatenante l’infiammazione, in conseguenza della quale possono comparire peggioramento e riacutizzazione dei disturbi respiratori“: lo ha ...

Maxi Rogo nel deposito rifiuti dell’Ama a Roma - per Natale si rischia l’emergenza rifiuti : Il rischio è quello di un Natale con i rifiuti a Roma. Il Maxi incendio divampato nella notte in un capannone adibito a deposito rifiuti nell’impianto Ama di via Salaria innesca un’emergenza per lo smaltimento dell’immondizia nella capitale. Il rogo è stato domato da circa 50 vigili del fuoco, ma una densa e alta colonna di fumo si è alzata sulla ...