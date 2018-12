optimaitalia

: Rivoluzione #Huawei su device medio-bassi: nel 2019 la #SuperCharge - OptiMagazine : Rivoluzione #Huawei su device medio-bassi: nel 2019 la #SuperCharge - myri_di : RT @255hec: Parte da #Cagliari la rivoluzione #smart delle città, grazie all’Intelligence Operation Center, un super cervellone che rende l… - 255hec : Parte da #Cagliari la rivoluzione #smart delle città, grazie all’Intelligence Operation Center, un super cervellone… -

(Di giovedì 13 dicembre 2018)Molto presto avrete un motivo in più per puntare sui dispositividi fascia-bassa: stando a quanto riportato dalla fonte 'chargerlab.com', il produttore cinese starebbe lavorando ad una versione della suaproprio per questi dispositivi (il segmento in questione, fino ad oggi, sfrutta la QuickCharge 3.0 di Qualcomm a 18W, non in grado di offrire gli stessi risultati della soluzione proprietaria, di gran lunga più efficiente). L'azienda, al momento, garantisce la2.0 ai suoi top di gamma (un discorso diverso va fatto per il Mate 20 Pro, con ricarica rapida fino a 40W a 10V e 4A).Lache il colosso cinese dedicherà ai dispositividi fascia-bassa non eguaglierà i risultati della versione 2.0 di cui vi abbiamo parlato pocanzi, garantendo una ricarica rapida fino a 20W a 10V e 2A. Non potevamo certamente aspettarci di più (a ...