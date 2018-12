River-Boca | tifoso assassinato dopo il Clasico | Argentina sotto shock

Tragedia a Buenos Aires : tifosi del Boca Juniors uccidono ragazzo del River Plate : Buenos Aires, ARGENTINA, - Due tifosi del Boca Juniors avrebbero ucciso con una coltellata un tifoso del River Plate che festeggiava la vittoria della sua squadra nella Coppa Libertadores , a seguito ...

Gago - rottura del tendine d'Achille dopo River-Boca - stop di 6-8 mesi e carriera a rischio. E non è la prima volta : Per alzare al cielo quel trofeo, se avesse potuto, avrebbe dato tutto. Nel Superclasico valido per la finale di Copa Libertadores , invece, Fernando Gago è stato costretto ad alzare bandiera bianca. ...

Icardi a Madrid per vedere River-Boca? Tronchetti Provera difende il capitano dell’Inter : Icardi a Madrid per vedere River-Boca, alcuni tifosi dell’Inter non l’hanno presa bene, Tronchetti Provera ha difeso il capitano nerazzurro “Icardi a Madrid per vedere River-Boca? E’ un peccato veniale, c’erano tanti altri giocatori, è un mondo di cui lui è parte, è un professionista serio e la sua concentrazione in campo non è in discussione e domani vedremo un Icardi solito leader della squadra“. ...

River-Boca - la mamma di Quintero : 'Era un fallito - ha deciso il Superclasico' : Il Superclásico di Libertadores è stato una saga: per l'estesa durata, per le vicende extracalcistiche che lo hanno accompagnato e che hanno portato a farlo disputare lontano dall'Argentina, per la ...

River Plate-Boca Juniors - si chiude un’era in Libertadores : Con la finale di ritorno tra le due squadre più blasonate d’Argentina si è chiusa un’era in Libertadores, dalla prossima edizione la finale sarà secca.Al fischio finale di River Plate-Boca Juniors molti appassionati di futbol sudamericano si saranno per un momento guardati indietro.Per ben 57 edizioni le due finaliste si sono affrontate in un doppio confronto che dalla prossima edizione del torneo non ci sarà più.Dall’anno ...

River Boca - nel Superclásico di Madrid succede anche questo : Messi acclamato dal Bernabeu. IL VIDEO : "El más aclamado" Il titolo di As, tra i giornali più legati al mondo di Madrid, sulla propria pagina online è piuttosto eloquente: "Messi, el más aclamado en el Bernabéu". Il più acclamato, di tutti.

River-Boca - la finale infinita : Cosa è successo domenica sera in una partita di calcio spettacolare che in Sudamerica verrà ricordata per anni

River-Boca - il sinistro magico dell’ex Pescara Quintero [VIDEO] : Ha deciso il Superclasico di ieri col suo sinistro, che aveva incantato a tratti anche durante la fugace esperienza in Italia, al Pescara. Juan Fernando Quintero, centrocampista classe ’93, ha siglato al Bernabeu il gol del sorpasso sul Boca risultando decisivo per le sorti del River Plate, fresco campione della Libertadores. Il colombiano, partito dalla panchina, è entrato subito in partita e al minuto 109′ ha trafitto il ...

Il Superclasico della vergogna va al River - che piega il Boca ai supplementari. Scontri a Buenos Aires : Comincia con gli applausi per tutti, anche - se non soprattutto - per Leo Messi, uno degli innumerevoli calciatori-vip presenti nel Santiago Bernabeu e finisce con il River Plate nel bel mezzo del delirio assieme ai propri tifosi. Una 'fiesta' che si mischia con le lacrime dei giocatori del Boca Juniors, sconfitti ma non domati al 4' e al 15' del secondo tempo supplementare, prima da un gran gol di Juan Quintero, poi dal 3-1 finale di Martinez. ...

Copa Libertadores - River-Boca 3-1 : i Millionarios vincono la finale più lunga della storia : Il River Plate batte 3-1 il Boca Juniors e conquista la Copa Libertadores al Santiago Bernabeu. Per conoscere il nome dei campioni del Sud America 2018 ci sono voluti 120 minuti di gioco riscaldati da due squadre scosse più dal timore della sconfitta che dal sapore della vittoria. A trionfare, alla fine, sono i Millionarios del presidente Rodolfo D’Onofrio, sorridente dopo “l’esproprio” della finale al Monumental. Mentre ...

Rimonta River : nel Superclasico infinito piange il Boca : La pioggia di ricorsi potrebbe riscRivere la storia, ma al momento è stato il River Plate a sollevare nel cielo di Madrid la Coppa Libertadores, quarta della sua storia. Nessuno avrebbe voluto più ...

Il River Plate supera il Boca Juniors 3-1 e conquista la quarta Libertadores : Il River si aggiudica il Superclasico del Bernabeu e si laurea campione del Sud America per la quarta volta L'articolo Il River Plate supera il Boca Juniors 3-1 e conquista la quarta Libertadores è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Il River ribalta il Boca e vince la Libertadores : Roma, 10 dic., askanews, - Il River Plate vince la finale di Copa Libertadores battendo 3-1 il Boca Juniors. Al Santiago Bernabeu di Madrid, vantaggio del Boca al 43 con Benedetto, il River pareggia ...

Video/ River Plate Boca Juniors - 3-1 dts - : highlights e gol della finale - Copa Libertadores 2018 - - IlSussidiario.net : Video River Plate Boca Juniors , 3-1 dts, : highlights e gol della finale della Copa Libertadores 2018 giocata a Madrid domenica 9 dicembre.