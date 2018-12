Risultati NBA – Toronto sorprende Golden State | Cleveland ok su New York | i Jazz stendono

NBA 2019 - i Risultati della notte (13 dicembre) : Toronto supera Golden State - cade Milwaukee a Indiana. Anthony Davis trascina al successo New Orleans contro Oklahoma City : Diverse sorprese nella notte NBA con ben undici partite in programma. Toronto sconfigge Golden State nell’incontro più atteso. Ad Est cadono Milwaukee, a Indiana, e Philadephia, in casa con Brooklyn, mentre continua la serie positiva di Boston che supera Washington. Ad Ovest sconfitta per Oklahoma City sul campo dei New Orleans Pelicans trascinati da un incontenibile Anthony Davis (44 punti). Toronto interrompe la striscia di quattro ...

NBA - Risultati della notte : crollo Clippers contro Toronto - Belinelli e gli Spurs fanno tre in fila : L.A. Clippers-Toronto Raptors 99-123 Esattamente come successo contro i Los Angeles Lakers, neanche contro i Clippers Kawhi Leonard scende in campo, tenuto fermo da un infortunio all'anca destra ...

NBA 2019 - i Risultati della notte (12 dicembre) : i Clippers di Gallinari travolti dai Raptors - vincono Spurs (Belinelli 14) e Rockets : Poche, ma significative partite nella notte NBA appena trascorsa: si è giocato in tre sole arene degli Stati Uniti nel terzultimo mercoledì dell’anno. Vediamo cos’è successo in dettaglio. Gli Houston Rockets, nella partita più equilibrata disputata, battono i Portland Trail Blazers per 111-104, mandando sette uomini in doppia cifra sui nove scesi in campo. James Harden realizza 29 punti, ma un posto di rilievo nella copertina spetta ...

Risultati NBA : Rockets e Spurs si risollevano - frenata per Gallinari ed i Clippers : Risultati NBA, solo tre le gare giocate nella notte americana con il nostro Danilo Gallinari impegnato contro i Raptors Risultati NBA, tre le gare giocate nella notte. I Clippers di Danilo Gallinari sono caduti nettamente sotto i colpi dei Raptors pur privi di Leonard. Una gara senza storia, con un finale netto in favore dei canadesi, 99-123. Solo 11 punti per il Gallo un po’ sottotono dopo le recenti ottime prestazioni. Per quanto ...

NBA - i Risultati della notte : Davis ne fa 41 - ma vince Boston. Super Curry trascina Golden State : Golden State Warriors-Minnesota Timberwolves 116-108 La gara contro Minnesota segna il ritorno in campo per i campioni in carica di Draymond Green , ottimo con 7 punti, 10 rimbalzi e 7 assist, ma è ...

NBA 2019 - i Risultati della notte (11 Dicembre) : supplementare felice per Gallinari - vincono Golden State - OKC e Boston. James batte Wade : Undici partite nella notte NBA. Terza vittoria consecutiva per i Golden State Warriors, che superano 116-108 i Minnesota Timberwolves. Dopo oltre un mese si sono rivisti in campo tutti insieme i Fab Four, visto che è rientrato ufficialmente Draymond Green, che ha messo a referto 7 punti, 7 assist e 10 rimbalzi in 29 minuti di gioco. Il migliore per i campioni in carica è stato Steph Curry, che ha messo a referto 38 punti con 7/14 da tre punti, ...

Risultati NBA – Trionfano Lakers e Warriors - ennesimo ko per i Cavaliers : Grandi vittorie per Warriors e Lakers in questo turno di regoular season NBA Nella notte italiana un altro capitolo della regoular season NBA è stato scritto. Le undici partite che sono scese in campo in questo turno hanno regalato grandi prestazioni tra cui va sottolineata la vittoria di Golden State contro Minnesota. Tra i Warriors si distinguono come al solito le prestazioni di Stephen Curry (38 punti), Klay Thompson (26 punti) e Kevin ...

NBA - Risultati della notte : San Antonio e Belinelli si prendono la rivincita su Utah - Charlotte supera New York : San Antonio Spurs-Utah Jazz 110-97 Solamente cinque giorni fa i San Antonio venivano massacrati per 139-105 dagli Utah Jazz a Salt Lake City, la terza partita persa con più di trenta punti di scarto. ...

NBA 2019 - i Risultati della notte (10 dicembre) : Milwaukee passa a Toronio nel big match - risorgono gli Spurs di Belinelli : Siamo in momenti caldi per la NFL, per cui la domenica si giocano pochi match a livello di NBA. In questa occasione sono state solamente quattro le sfide che si sono disputate, ma hanno comunque lasciato il segno. Il match più importante della nottata è stato, senza alcun dubbio, quello che si è giocato sul parquet dei Toronto Raptors (21-7) che ospitavano i Milwaukee Bucks (17-8). Ci si aspettava una super-sfida tra Kawhi Leonard e Giannis ...

Risultati NBA – Antetokounmpo fa la voce grossa : ok Pelicans - Spurs e Hornets : Giannis Antetokounmpo stende i Bucks con una doppi doppia, successi per Pelicans, Spurs e Hornets: i Risultati dei match della notte NBA Poker di match ad alto contenuto di spettacolarità nella notte NBA. Si inizia con il successo dei Pelicans sul campo dei Pistons, nella sfida ad ‘orario europeo’ della domenica notte. Nella franchigia di New Orleans non brilla Anthony Davis (6 punti, 4 assist e 9 rimbalzi), ma ci pensa Holiday a prendersi ...

Nba - Risultati : Ciclone LeBron a Memphis - Gallo si arrende agli Heat : Memphis-LA Lakers 88-111 I Lakers rispondono nel modo migliore in un non facile 'back to back' dopo la sconfitta di venerdì incassata a San Antonio. LeBron e compagni, infatti, producono una ...

NBA - Risultati della notte : i Lakers ripartono a Memphis - Denver perde il primo posto a Ovest : Memphis Grizzlies-Los Angeles Lakers 88-111 La trasferta di Memphis poteva rivelarsi estremamente insidiosa per i Los Angeles Lakers, arrivati in piena notte dal Texas dopo la sconfitta per mano dei ...