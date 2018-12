Risultati calcio live 13 dicembre 2018

Classifiche Champions League calcio 2019 : Risultati e graduatorie dei gironi : Inizia la Champions League di calcio con la prima fase a gironi: 32 squadre che si daranno battaglia da settembre a dicembre per conquistare i 16 posti per la fase ad eliminazione diretta. Passeranno infatti agli ottavi di finale le prime due classificate di ogni girone al termine delle sei giornate che compongono la prima fase. Di seguito tutti i risultati e le Classifiche dei raggruppamenti. I risultati di tutte le partite della prima fase ...

Milan - il programma di Gazidis per tornare in vetta al calcio mondiale : stadio di proprietà - brand - ma il core business restano i Risultati : Ivan Gazidis è pronto a prendere le redini del Milan per riportarlo in vetta al calcio mondiale in poche, ma decisive mosse: il progetto rossonero Il Milan adesso è al completo. Dall’1 di dicembre la società rossonera ha aggiunto al proprio quadro dirigenziale anche il nuovo amministratore delegato, Ivan Gazidis, il quale ha preso il posto di Marco Fassone dopo una gestione disastrosa. L’ex Arsenal dovrà adesso incrementare il ...

Serie A calcio - 15^ giornata : i Risultati di oggi pomeriggio. Udinese-Atalanta 1-3 - tripletta di Zapata! Vince l’Empoli : Si sono disputate tre partite nella domenica pomeriggio valide per la quindicesima giornata della Serie A 2018-2019 di calcio, sono andati in scena tre scontri fondamentali per la salvezza e per il centro classifica. Pesantissima vittoria dell’Empoli contro il Bologna (2-1), i felsinei rimangono al terzultimo posto in classifica mentre i toscani risalgono in quattordicesima piazza e respirano un po’. I padroni di casa sbloccano la ...

Coppa Italia calcio 2019 - i Risultati di oggi : la Virtus Entella elimina il Genoa - il Torino ferma il sogno del Sudtirol : Sono la Virtus Entella e il Torino le ultime due squadre qualificate per gli ottavi di finale di Coppa Italia. I liguri sono la grandissima sorpresa della competizione dopo aver sconfitto ai calci di rigore il Genoa in un match veramente pazzesco e che alla fine è costato l’esonero ad Ivan Juric (arriverà Cesare Prandelli). Una partita pazzesca con l’Entella avanti per due volte con Icardi e con il Genoa che ha sempre rimontato dal ...

Coppa Italia calcio 2019 - i Risultati di oggi. Novara in paradiso - Sassuolo a fatica - Cagliari corsaro : La giornata odierna del quarto turno eliminatorio della Coppa Italia di calcio ha visto disputarsi tre incontri: successi del Novara, per 3-2 sul Pisa nell’unico scontro tra due squadre di Serie C, del Sassuolo, per 2-1 sul Catania, altra squadra di C che ben si è comportata, e del Cagliari, corsaro per 1-2 in casa del Chievo. Novara-PISA 3-2 Sono stati i novaresi, al “Silvio Piola” ad imporsi 3-2 per effetto delle marcature di ...

Coppa Italia calcio 2019 - i Risultati di oggi. Vincono Sampdoria - Bologna e Benevento : Torna la Coppa Italia di calcio: è andata in scena oggi una giornata importante per quanto riguarda i sedicesimi di finale della seconda competizione Italiana per importanza. Nel primo incontro del pomeriggio il Benevento si impone per 1-0 sui pari categoria del Cittadella: la rete di Bandinelli fa volare i campani agli ottavi dove affronteranno l’Inter. Avversario più che ostico nel prossimo turno anche per il Bologna: i felsinei ...

Calcio femminile - Serie A : i Risultati della nona giornata. Vincono Milan - Juve e Fiorentina : E due saranno anche i match trasmessi da Sky Sport. Si parte sabato 15 dicembre con Pink Bari-Roma alle 15 e domenica 16 alle 12:30 in diretta dalla Dacia Arena di Udine Tavagnacco-Juventus. Tutti i ...

Calcio - Serie A : i Risultati del pomeriggio (2 dicembre). Torino-Genoa 2-1 - Cagliari-Frosinone 1-1 - Sassuolo-Udinese 0-0 : Nel pomeriggio si sono disputate tre partite valide per la 14^ giornata della Serie A 2018-2019 di Calcio, turno che ha già offerto la netta vittoria della Juventus a Firenze e il successo del Milan nel lunch match contro il Parma. In attesa dei posticipi Roma-Inter e Atalanta-Napoli, la domenica pomeriggio ha offerto degli scontri di metà classifica e delle sfide per la zona retrocessione. Il Torino ha sconfitto il Genoa per 2-1 e si è portato ...