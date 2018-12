Rifiuti | i cittadini lottano contro le esalazioni Ma come ci si difende dai rischi per

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 13 dicembre 2018) In questo nostro Paese, chi cidallemaleodoranti? Di certo questa domanda se la sono fatta i tanti romani che, per anni, hanno dovuto convivere con l’impianto Tmb Salario dell’Ama e ora tremano per le possibili conseguenze provocate dall’incendio devastante di pochi giorni fa. Ovviamente, adesso tutti parlano dell’incendio e della puzza di prima non si dice niente? Sia chiaro, non sto parlando di una “puzza” normale e di semplice fastidio. L’Italia è piena di strutture e impianti che, con le loro, avvelenano la vita di chi abita nelle vicinanze con danni gravissimi: non solo alla salute ma anche e soprattutto alla qualità della vita. Perché si è costretti a vivere con le finestre chiuse e si deve rinunciare a una vita di relazione, vivendo il ritorno a casaun inferno.E allora, vediamo che dice la legge. In ...