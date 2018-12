Renzi pronto al debutto tv | ecco la sua ' guida' a Firenze Ma c' è anche la politica

Marco Minniti ritira la candidatura - pronto il partito di Renzi : Il segnale sarebbe partito . I Renzi ani sono pronti a varare un nuovo partito e non darebbero più l’appoggio all’ex ministro

Pd - Marco Minniti pronto a ritirare la candidatura : lo sfregio inaccettabile di Matteo Renzi : Acque - come sempre - molto agitate intorno alla candidatura di Marco Minniti alla segreteria dem: stando a quanto viene riferito da alcune fonti del partito, circolerebbe una certa irritazione tra ...

Renzi sicuro di sè - pronto a sfidare Di Maio e Salvini in TV : Renzi l'ex segretario Pd fa il punto sui suoi 'Mille giorni' e attacca l'attuale governo: ” Loro sono così: fanno i no vax con i figli degli altri” Matteo Renzi è pronto a sfidare Salvini e Di Maio in tv. A dirlo è lui stesso, durante la lunga chiacchierata a L‘Intervista, la trasmissione di Canale 5 condotta daMaurizio Costanzo. L’ex segretario del Pd è soddisfatto di alcuni dei risultati ottenuti “Il jobs act, ...