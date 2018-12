Raffaele Marra condannato a tre anni e mezzo

Roma - Raffaele Marra condannato a tre anni e sei mesi : L'ex braccio destro di Virginia Raggi, Raffaele Marra, è stato condannato a tre anni e sei mesi per corruzione nell'ambito dell'inchiesta in cui era imputato anche l'imprenditore Sergio Scarpellini, deceduto il 20 novembre scorso. Per l'ex capo del personale in Campidoglio la pm Barbara Zuin aveva chiesto una condanna a quattro anni e mezzo di reclusione. Secondo l'accusa l'ex finanziere avrebbe pagato un immobile venduto dal gruppo Scarpellini ...

Corruzione in Campidoglio - l’ex capo del personale Raffaele Marra condannato a 3 anni e mezzo : La seconda sezione penale del tribunale di Roma ha condannato a 3 anni e sei mesi di reclusione Raffaele Marra, ex capo del personale del Comune di Roma, nell’ambito del processo che lo vedeva accusato di Corruzione. La Procura aveva chiesto una pena di 4 anni e mezzo. Il processo riguarda i quasi 400mila euro che Marra avrebbe ricevuto dal costruttore Sergio Scarpellini nel 2013 per l’acquisto di un appartamento a Roma nella zona di Prati ...

Corruzione - i pm : 'Condannare Raffaele Marra a 4 anni e mezzo' : Quattro anni e mezzo di carcere per aver messo a disposizione la funzione pubblica in cambio di soldi. È la richiesta di condanna avanzata dal pm Barbara Zuin per Raffaele Marra , ex capo del ...

