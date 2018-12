Quanto contano per l’Italia le sanzioni Usa all’Iran : Terminal petrolifero offshore dell’isola di Khark, Iran (foto: alisamii – CC) Le sanzioni statunitensi imposte all’Iran di fatto valgono per tutti. Entrate in vigore all’inizio di novembre, sono extraterritoriali. Colpiscono le aziende che attuano transazioni in dollari con l’Iran. Oppure che hanno sedi in America o un controllo statunitense. Questo intacca praticamente quasi tutti i rapporti commerciali con la repubblica islamica. ...