Punti neri sul naso | ecco come eliminarli senza schiacciarli

Continua l‘imbattibilità della Juventus : bianconeri favoriti con il Manchester United a 1 - 60 su Sisal Matchpoint. La Roma torna da Mosca con i 3 Punti : La Juventus si presenta al match con il Manchester United da prima del girone H, imbattuta, con sei reti realizzate e zero subite. Un biglietto da visita che fa della squadra bianconera una delle principali indiziate alla conquista della Coppa e che lascia pochi dubbi anche sulla vittoria nel match. Dubbi non ne hanno sicuramente gli analisti di Sisal Matchpoint che quotano il successo juventino a 1,60, una sconfitta metterebbe in serio ...

Milan - è una vittoria che vale ‘6 Punti’ : adesso Gattuso pensa in grande e sogna lo sgambetto alla Juventus - così i rossoneri sono rinati : Si è conclusa l’11^ giornata del campionato di Serie A, si sono affrontate Udinese e Milan in una partita che ha regalato emozioni incredibili fino all’ultimo secondo. La partita sembrava indirizzata verso lo 0-0, poi una follia a centrocampo della squadra di Velazquez ha permesso a Romagnoli di firmare la rete del successo, delirio dei tifosi rossoneri e terza vittoria consecutiva che apre importanti scenari per il futuro. Il ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Juventus-Cagliari 3-1. Record di Punti dopo 11 giornate per i bianconeri - Cuadrado risolve la partita nel finale : La Juventus batte per 3-1 il Cagliari nell’anticipo dell’undicesima giornata di Serie A 2018-2019. La formazione allenata da Max Allegri ha tratto vantaggio dai gol di Dybala (dopo 42 secondi, Record in A per i bianconeri), dall’autorete di Bradaric e dal gol, nel finale, di Cuadrado. Il Cagliari, oltre ad aver retto molto a lungo nell’arco della partita, ha avuto due minuti di gloria, prima dell’autogol, con la ...

Il Cagliari intimorisce la Juventus - ma la squadra di Allegri è (lo stesso) da applausi : per i bianconeri è record di Punti in Serie A! : La Juventus vince all’Allianz Stadium contro il Cagliari e stabilisce un record da brividi: la squadra bianconera mai così bene all’esordio in campionato nella sua storia Che la Juventus vinca in campionato pare non fare più notizia. Anche se la squadra di Allegri ha messo a segno questa sera contro il Cagliari il suo decimo trionfo in campionato su undici partite disputate, il club torinese sembra non aver compiuto alcuna ...

Milan-Genoa 2-1 : una papera di Radu regala i tre Punti ai rossoneri [FOTO] : 1/30 Spada/LaPresse ...